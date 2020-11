‘El paraíso de la invención’: la resiliencia del teatro mexicano desde el streaming

El mundo del teatro sigue vivo. La obra de teatro ‘El paraíso de la invención’ forma parte de la resiliencia que la industria del entretenimiento ha encontrado en las nuevas tecnologías como el mundo del streaming, la herramienta para continuar teniendo presencia en un público ávido de buenas historias.

La producción original de Isabela Coppel es una tragicomedia que estaba pensada para estrenarse como cualquier producción de teatro este verano. Debido a los recientes cierres de los espacios culturales y de entretenimiento generados por la pandemia del COVID-19, los involucrados tomaron la decisión de migran a un formato híbrido como lo es el mundo en línea.

Este espacio ha brindado la oportunidad de permanecer vigente al mundo del teatro, las productoras mexicanas naturalmente han migrado a explorar estos territorios, para así continuar con la creación en una de las industrias del entretenimiento más afectadas, el teatro.

Para Lorena Maza, directora de ‘El paraíso de la invención’, pensar en esta posibilidad, antes o al inicio de esta pandemia resultaba una idea inimaginable.

La directora Lorena Maza con el reparto de ‘El paraíso de la invención’. Foto: Cortesía.

Si me hubieras preguntado hace un año, o al inicio a la pandemia, te hubiera dicho que ni loca lo hacía. Pensaba que hacer teatro filmado es horrible, que eso no es teatro, que no funciona, pero la verdad es que he cambiado de opinión , señala.

La reconocida directora, ve ahora en el mundo streaming una posibilidad de hacer teatro en estos tiempos. Y aunque el proceso no ha resultado tan fácil como parece, sí ha representado una oportunidad para experimentar y buscar consolidar un híbrido para la cámara de la manera más profesional posible.

Aunque considera que la magia del teatro presencial no va cambiar nunca, considera que esta es una muy buena manera de seguir teniendo puestas en escenas, llevar contenidos teatrales al público con una herramienta que, en sus palabras, ‘’llegó para quedarse’’.

Alfonso Herrera y Marina de Tavira conforman el elenco de la puesta que se transmitirá por Teatrix. Foto: Cortesía.

‘’Aunque volvamos al teatro presencial, vamos a seguir grabando nuestras obras con mayor producción, bien hechas, para generar un producto que sea de calidad; así la podrás ver desde la seguridad de tu casa como si fuera una película o serie, y ahora vas a poder ver teatro espléndidamente filmado de esta manera’’.

De igual manera, señala que anteriormente no existía la necesidad de migrar hacía otro formato, por eso no se había realizado de la manera en la que ahora se desarrolla.

‘’Tampoco se trata de una competencia. El teatro es presencia, en vivo, y eso no va cambiar nunca. Ese teatro va seguir existiendo y volveremos a ver ese tipo de producciones’’.

Teatro en tiempos de Covid

Los retos de consolidar ’El paraíso de la invención’ en medio de una pandemia fueron constantes. La experiencia profesional de Lorena Maza sirvió, fue un fuerte pilar para afrontar las nuevas situaciones, logrando una etapa de aprendizaje al adaptarse a esta singular manera de llevar a cabo el proyecto.

La directora afrontó desde comenzar los ensayos a través de plataformas como zoom, hasta la dirección presencial, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad donde el uso del cubrebocas obligatorio en ocasiones le impedía expresar su sentir ante los actores.

‘’Fue otro gran reto y algo complicado, imagínate dirigir a actores por zoom. No es lo mismo en estos espacios donde se va la voz, donde no se puede mirar a los ojos directamente a los actores. Sí, fue muy extraño, muy frustrante a veces, pero te tienes que adaptar’’.

La pandemia obligó a esta puesta a probar nuevos territorios para llevarse a cabo. Foto: Cortesía.

Para Maza fue una situación de ‘’adaptarse o morir’’, destacando los tiempos de crisis como una manera de que el arte se renueve generando reflexión del qué, del cómo y el por qué hacen ante esta inactividad.

Pero todo esfuerzo valió la pena. El regreso presencial después de meses al teatro para darle forma a ’El paraíso de la invención’ desembocó en sentimientos de alegría siguiendo todos los protocolos de la nueva normalidad donde, en repetidas ocasiones tuvieron que practicarse pruebas.

El resurgimiento del teatro

Con la llegada de ’El paraíso de la invención’ a plataformas de streaming como Teatrix donde se transmitirán tres funciones en horarios programados, la directora pronostica un buen escenario para continuar dándole vida a la experiencia.

La obra reúne los elementos para atrapar a los espectadores. Comenzando por una excelente trama de una opera prima de la que considera un gran talento, la puesta aborda la historia de una familia disfuncional integrada por un padre escritor y una madre alcohólica, los cuales pelearán la custodia de su pequeña hija, además de sortear con el precio que se paga por la creación y ser parte del arte.

Personajes y temas con los que fácilmente se puede identificar actualmente como el encierro de una familia, la soledad, la intensidad de las relaciones, son solo algunos de los que se podrán disfrutar en una obra donde el talento actoral habla por si solo con la participación de Alfonso Herrera, Marina de Tavira, Regina Blandón, entre otros.

La obra se transmitirá por la plataforma de Teatrix en tres funciones a partir de este viernes 27 de noviembre con horarios definidos, lo anterior con la intención de recrear el entorno del teatro donde los interesados se reúnen en al mismo tiempo y espacio para disfrutar de la producción.

Las herramientas del cine brindarán una experiencia lo mayor parecida a estar de forma presencial en un teatro. Se trabajó en detalles de juego de cámaras para darle dinamismo al producto final, además de haberse grado de manera continua para no perder continuidad de la presentación original de ’El paraíso de la invención’.

