Alex Carillo, el ilustrador que enamoró al museo Disney

La perseverancia es un don. Alex Carillo nos muestra que alguien que no renuncia a sus sueños, por más oscuro que se vea el recorrido, termina por alcanzarlos e incluso construir otros en el camino. Por segunda vez el mexicano, oriundo de Saltillo, Coahuila, será el único latinoamericano que nos representará en “Spirit of Season”, una exhibición de arte en The Walt Disney Family Museum en San Francisco.

La alegría de Alex es algo que se contagia. Él refleja a la perfección quién es en cada una de sus ilustraciones; tal vez esa sea la razón por la que actualmente hay una exposición dedicada solo a su arte en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, auspiciada por el Instituto Municipal de Saltillo, “Imaginotopia”.

No solo eso, Alex nos cuenta que está en tratos con Durango para llevar allá una nueva exposición de su trabajo, con pinturas nuevas.

Pero su más grande sueño se vio culminado en 2021, cuando sus ilustraciones se presentaron en la exposición “Spirit of the Season“, en The Walt Disney Family Museum, aunque de forma virtual. El éxito fue tal que este año regresa a esta exposición con obras nuevas, completamente presencial.

Foto: cortesía/Alex Carillo

Este 16 de noviembre, “Spirit of the Season” arrancará con obras de diversos artistas, entre ellos se encuentra Alex Carillo, quien del otro lado de la bocina se muestra encantado de representar no solo a México, sino a toda Latinoamérica con su trabajo.

La temática de este año son las fiestas de fin de año, como Navidad, Año Nuevo, Diwali en la India, Kwanzaa en África, Hanukkah para los judíos, entre muchos otros. Obviamente el toque mexicano no podía faltar y Alex añadió elementos que hicieran referencia al Día de Reyes y las Noche Buenas.

“Mi idea fue reagrupar a todas estas celebraciones y hacer una comunidad donde cada quien festeje, creando un espacio donde todas tengan cabida y pleno respeto”, aunado a apreciar estos momento que podemos pasar con quienes más queremos, nos explica el artista.

Un niño y un sueño

Carillo relata que todo comenzó cuando vio sus dibujos en el refrigerador, ese viejo cliché de los padres para hacernos sentir felices tapizando el electrodoméstico con dibujos que podrían no tener un arte definido, pero que en esta familia fue el inicio de un artista.

“Me decía ‘algún día voy a ver mi arte en un museo’ y poder ver que ‘Imaginotopia’ se convirtió en una de las exposiciones más queridas de Saltillo y que la piden para otras ciudades; poder representar a México y a Latinoamérica en el Museo de Walt Disney es todo un honor”.

Pero estar en el museo de Disney no es cualquier cosa para un joven que creció apreciando las películas de esta casa cinematográfica y sus personajes, en quienes encontró la inspiración para crear los propios.

Foto: cortesía/Alex Carillo

Ahora, un Alex a punto de cumplir los 24 años, anhela que su trabajo se convierta en una plataforma segura para cualquier tipo de persona, donde pueda darle vida a todo tipo de personas, “que la diversidad brille mucho en mi arte”.

Su talento lo atribuye al trabajo duro, a no conformarse con lo que ya sabe sino aprender más y a nunca rendirse. Cuando estuvo por hacerlo una nota sobre el libro de Bronnie Ware, “Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte”.

“El libro hablaba sobre replanteamientos que tenían las personas antes de morir y el número uno era que las personas se arrepentían mucho por dejar que otras personas dictaran su vida en lugar de ellos vivir la vida que querían”. Alex ya había enfrentado un “no” a su ambición de ilustrar, pero ese replanteamiento le hizo meditar que no quería ser parte de esas personas con un arrepentimiento.

“Algo que fue muy importante es que conté con el apoyo de mis papás, a pesar de que en un principio era todo muy incierto en la carrera de dibujo; después vieron las ganas que yo tenía para poder cumplir este sueño y que no me iba a rendir, el apoyo de ellos fue obviamente bastante esencial”, nos explica Alex Carrillo.

Además de “Spirit of the Season” e “Imaginatopia“, Alex Carillo ya se prepara para su exposición en solitario en Durango; trabaja en su segundo libro para colorear —el primero fue “Faces“, mismo que se convirtió en uno de los más vendidos en Amazon, al lado de sagas como Harry Potter—.

“La colaboración con Forbes Life es las que más me ha gustado hacer”: Alex Carillo

Otro nuevo proyecto, además de colaboraciones planeadas, es “Spark of color“, cortometraje donde conoceremos la historia de Max y su camino para encontrar quién es realmente, cuyo estreno está programado para finales de 2023 o inicios de 2024.

Canciones y películas/series que reflejan quién es Alex Carillo:

Música:

Not Over Yet – KSI y Tom Grennan

Pursuit of Happiness – Kid Cudi

Love You Better – John De Sohn

Unstoppable – The Score

Hold On – Justin Bieber

Series y Películas

Entergalactic (Netflix – TV Special)

Maya y los Tres (Netflix – Limited Series)

Spider-man: Into the Spider-verse (Película – Amazon Prime)

BIG HERO 6 (Película – Disney Plus)

El Gigante de Hierro (Película – HBO Max)

