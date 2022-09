Emiliano Monge reivindica las obsesiones familiares en su nueva novela

“Una historia por sí misma no es literatura”, asegura Emiliano Monge cuando nos encontramos con él para conversar sobre el lanzamiento de su más reciente novela que, asegura, tiene mucho de autobiográfico y muy poco de ficción.

Para el escritor mexicano es claro que la literatura debe demandar cierta atención del lector y, para ello, se requiere atraparlo con una estructura novedosa en donde la forma, sea tan relevante como el fondo.

Por esta razón, es importante que los libros consiguan que la persona no logre identificar en cada novela al mismo narrador. “Con los grandes escritores uno no reconoce al escritor en su narrador. Y todos tiene narradores distintos, poderosos, y eso me parece fundamental para que la literatura siga manteniendo el lugar que tiene; que no se vaya volviendo cada vez más cinematográfica”, asegura.

Foto: Cortesía

Con esa idea en mente, Emiliano Monge escudriñó en la vida de su madre, quien se convierte así en el personaje principal de ‘Justo antes del final’. En este, la historia transcurre año por año, retomando en cada capítulo un hecho relevante, para mostrar a una mujer en toda su complejidad como madre, esposa, hija, amiga y terapeuta.

“Un suceso deja de serlo en cuanto termina y, a partir de ahí, solamente puede ser evocación, recuerdo o memoria.” Emiliano Monge, escritor

Sin embargo, el escritor liga cada uno de estos recuerdos para que no parezcan hechos aislados –como una forma de romper la tensión y la linealidad del tiempo– en la vida de estos personajes que no consigue desligarse del acontecer mundial.

Eso que es una estructura absolutamente rígida ­–comenta– deja de serlo en el momento en el cual te preocupas por la forma, por cómo contar. Lo que estás viendo es traer del pasado las historias que le contaron al narrador: la madre, las tías, los hijos de la madre, pero lo está contando en futuro. Además, está diciendo lo que va a hacer. De esta forma se trae el pasado hacia el futuro y brinca el presente.

Foto: Cortesía

Monge consigue así romper la estructura lineal y envolverla en una especie de espiral, que permite a la narración estar llena de memoria e imaginación.

Sin bien, Emiliano Monge reconoce que es una obra autobiográfica, la misma no hace referencia a él –como sí lo ha hecho en novelas anteriores– sino a la vida de su madre y su familia. “Es autobiográfico, porque parte de la no ficción, la mayoría de los hechos son la vida de ella (…) Al recordarlos, se convierten en una deformación de la realidad. Es decir, un suceso deja de serlo en cuanto termina y, a partir de ahí, solamente puede ser evocación, recuerdo o memoria. Por lo tanto, también está imbuida la imaginación.”

OBSESIONES INDISOLUBLES

El entrevistado reconoce que la familia como institución social es algo que le obsesiona, pues está convencido que mucha de la descomposición que se vive en Latinoamérica, o al menos en México, viene del seno familiar.

“Los otros dos personajes de esta novela son el caos y el orden. En esa dualidad: locura-cordura, luz-obscuridad, amor-violencia” Emiliano Monge

Foto: Oswaldo Ruíz

En el caso de ‘Justo antes del final’, parte de la carga de la novela se sustenta en la búsqueda del narrador por encontrar respuestas a las preguntas de cómo a cada uno de los miembros de la familia los ha marcado el tema del abuelo. Un psiquiatra quien trabajó con enfermos mentales y él mismo tiene una personalidad tremendamente adictiva, la cual termina por marcar la historia de estos personajes.

La vida de esta mujer –dice– está determinada por la familia de la que viene y cómo intenta separase de eso. Por ello, “los otros dos personajes de esta novela son el caos y el orden. En esa dualidad: locura-cordura, luz-obscuridad, amor-violencia”.

En plena promoción de su más reciente proyecto literario, Emiliano Monge reconoce que ya trabaja en otras historias. Sin embargo, para él cada libro es un volver a empezar, por lo que necesita poner distancia, la cual le permita emprende un nuevo proyecto, pues siempre está en la busqueda que cada una de sus novelas sea completamente distinta con respecto a la anterior.

