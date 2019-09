Así es la Vida Forbes del chef Carlos Gaytán

El chef Carlos Gaytán, embajador a escala mundial de la gastronomía mexicana y el primer mexicano en ganar una estrella Michelin, regresa al centro de Chicago con la apertura oficial de su restaurante Tzuco.

Forbes Life Latam charló con el chef Gaytán antes de partir a la ciudad de los vientos para ultimar los detalles de uno de sus proyectos más entrañables. Conoce los detalles en esta, la Vida Forbes de un apasionado de la cocina y sus orígenes que cumplió el “sueño americano”.

¿Qué significado tienen para ti los espacios que estás por abrir?

[Son] los proyectos de mi vida. Comencé a gestarlos al tercer día [después de] que cerré Mexique y, desde entonces, me propuse hacer resonar, con ellos, el nombre de mi país… como nunca: estremecer a los comensales con las historias y la magia detrás de cada platillo.

Uno de tus mayores éxitos es… He caído un millón de veces; pero… creo que mi mayor logro es la capacidad que tengo de levantarme una y otra vez.

Define tu filosofía de vida en una sola frase. Que el miedo no te detenga.

Tus ingredientes favoritos… Aguacate, chocolate y chiles.

Tu posesión más valiosa… El molcajete de mi abuela. Aún no es mío, pero sé que pronto lo será.

Un proyecto que ansíes realizar… Abrir un centro para enseñar a cocinar a migrantes. Yo no fui a la escuela, y partí a Estados Unidos [siendo] muy joven y sin documentos. Sé lo complicado que es vivir así. Por eso, quiero contribuir al crecimiento de las personas como me hubiera gustado que alguien me encaminara a mí en aquellos tiempos.

Tu mayor deseo es… Dejar de ver a personas de la tercera edad y niños pidiendo dinero en las calles de la Ciudad de México. Es algo que me entristeció mucho cuando regresé a mi país.

Lujo para ti es… Comer con mi madre una tortilla recién hecha, con aguacate y sal.

