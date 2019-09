Así será el Hotel de Marvel en Disneyland París

El mundo de Marvel y sus superhéroes aterrizará en Disneyland Paris. La compañía prepara la apertura del ‘Disney Hotel New York – The Art of Marvel, el primero que tendrá a los personajes de los cómics.

Más que tener a los personajes en cada rincón del hotel, la compañía se inspiró en las galerías de arte de Nueva York, ciudad donde radican muchos de los superhéroes según las historias de los cómics.

La gran apertura está programada para el próximo verano del 2020 en el parque de atracciones de la ciudad parisina, pero las primeras reservaciones comenzarán a programarse a partir del 5 de noviembre del presente año.

Entre las paredes y pasillos del hotel se contará con la mayor colección de artículos relacionados con el legado que han construido los personajes de Marvel; más de 50 artistas de Marvel Comics y Marvel Studios colaborarán para reunir más de 300 piezas de arte, que van desde portadas de cómics, pósters, ilustraciones de las películas y algunos bocetos originales.

Estos artículos serán el complemento del diseño Art Deco que predominará en las 500 habitaciones totalmente diseñadas para recibir a los próximos huéspedes. Como es costumbre en los complejos de Disneyland, los restaurantes también tendrán sorpresas especiales relacionadas con la nueva temática de Marvel, esta vez, en un ambiente neoyorquino.

Esta nueva experiencia de hospedaje complementará las nuevas aventuras que el parque abrirá con relación a Marvel. Meses atrás la compañía anunció la próxima apertura de una zona especial llamada ‘Avengers Campus’, la cual tendrá la primera atracción dedicada al arácnido personaje ‘Spider-Man’. Otros parques también están desarrollando atracciones similares en California y Hong Kong.

