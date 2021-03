La misión Juno de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), dio a conocer el sorprendente espectáculo visual y astronómico que significa el nacimiento de las tormentas de auroras del amanecer de Júpiter.

Estas inmensas y transitorias exhibiciones de luz ocurren en ambos polos jovianos de ese planeta. Anteriormente, habían sido vistas desde observatorios de la Tierra, así como a través del Telescopio Espacial Hubble de la NASA.

Pero lo que reveló la misión ‘Juno’ va más allá, es simplemente espectacular. Las tormentas del amanecer consisten en un brillo y una ampliación de corta, pero intensa duración del ovalo auroral principal de Júpiter. Básicamente es una cortina de luz más larga de lo habitual, la cual rodea ambos polos de ese planeta.

Foto: NASA.gov

Antes del descubrimiento de ‘Juno’, las observaciones de la aurora ultravioleta joviana ofrecían vistas laterales, ocultando todo lo que sucedía en el lado nocturno.

“Observar la aurora de Júpiter desde la Tierra no te permite ver más allá del limbo, hacia el lado nocturno de los polos. Las exploraciones de otras naves espaciales –Voyager, Galileo, Cassini– ocurrieron desde distancias relativamente grandes y no volaron sobre los polos, por lo que no pudieron ver la imagen completa”, explicó Bertrand Bonfond, investigador de la Universidad de Lieja en Bélgica, a través del comunicado en donde la NASA dio a conocer este acontecimiento.

Foto: NASA.gov

El descubrimiento de ‘Juno’ le permite a los especialistas comprender mejor lo que sucede en el lado nocturno, donde nacen las tormentas del amanecer en Júpiter. A medida que el planeta gira, la futura tormenta del amanecer gira con él hacia el lado diurno, en donde estas características aurorales complejas y muy brillantes se vuelven aún más luminosas.

Uno de los hechos que más ha llamado de atención de los investigadores, sobre este descubrimiento, es que la secuencia de la tormenta del amanecer es muy similar a un tipo de auroras terrestres llamadas ‘subtormentas’. Esto a pesar que la magnetosfera de Júpiter y la Tierra son radicalmente distintas.

Los nuevos hallazgos le permitirá a los científicos estudiar más a fondo las diferencias y similitudes que impulsan la formación de auroras; así como tener una mejor comprensión de cómo ocurren estos hermosos y cautivantes fenómenos planetarios.

