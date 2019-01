Audemars Piguet revela el Code 11.59 en Ginebra

Este cambio de filosofía lo aplican también al retail , con la apertura de un nuevo concepto: Las Casas Audemars Piguet…

En los últimos años, nos dimos cuenta de que no tenemos necesidad de abrir más tiendas. Es mejor tener espacios concretos donde exista la posibilidad de vivir experiencias y donde no sólo vayas a comprar un reloj, sino que acudas porque te sientes bien, puedes ver a tus amigos y recibir, incluso, a clientes… Estamos cambiando las mentes y también los modelos de negocio, de manera que hay que renovar también las tiendas. La gente con poder adquisitivo ya no va a las tiendas, quiere otra cosa: que las tiendas vayan a ellos. Pero tampoco estamos inventando nada. En los siglos XVI, XVII Y XVIII, los artesanos iban a la corte a enseñarle al rey sus novedades. Eso es lo que ha vuelto a ocurrir hoy. Cuando tienes dinero, la gente acude a ti, no vas tú a la tienda.

¿Cómo encuentras la alta relojería hoy?

No creo que la industria de la relojería hoy sea un ejemplo de innovación frente a otras industrias que sí lo son, como la moda o la belleza. La inspiración para innovar no viene de la industria de la relojería, porque está llena de egos, y fuera de eso no hay nada o casi nada: “Mira: he puesto una esfera blanca”; “mira: ahora es negra…” Para mí, las únicas marcas que dan la pauta son las que resultan relevantes en su momento y saben trasladarlo a sus productos. Ésas son las que importan. Puedes tener un pasado glorioso, pero, si no conectas con tu tiempo, estás muerto, eres pasado. Si hemos conectado con esta nueva generación de jóvenes que viene a la marca, es porque miramos más allá. Ésa es mi impresión.

