David Beckham es el nuevo embajador de esta prestigiosa firma italiana

Si existe un ícono del lujo y el estilo contemporáneo, definitivamente se trata de David Beckham, quien se acaba de unir como el nuevo embajador mundial de Maserati. Desde su época como jugador activo, el ex futbolista inglés se ha distinguido por su estrecha cercanía con las firmas más prestigiosas.

Por ello, su llegada como la nueva imagen de Maserati es un signo del renacer de este fabricante italiano y una señal más de los esfuerzos que está realizando la marca para volver a posicionarse dentro de los grandes sellos del segmento automotriz.

Ícono deportivo mundial, filántropo, empresario y pionero del estilo: así es como presentan a David Beckham de cara a esta nueva aventura, que comienzan en compañía. Con ello se busca impulsar “la marca a la vanguardia del automovilismo de lujo del siglo XXI”, tal cual resaltó Maserati a través de un comunicado.

Foto: Cortesía Maserati.

En sus redes sociales el ex futbolista no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a este nuevo compromiso “Muy emocionado… no puedo esperar para mostrarles todo lo que he estado haciendo”, señaló una de las máximas estrellas —pasadas o presentes— del Manchester United de Inglaterra.

Foto: Cortesía Maserati.

En el video de apenas unos segundos, se le ve dentro de un automóvil, sin revelar de cuál se trata; como parte de la campaña de lanzamiento aparece haciendo ‘drifting’ con una SUV de Maserati: la ‘Levante Trofeo’, en color rojo.

“Me encanta hacer mis propias acrobacias, no a menudo puedo conducir así, es muy divertido”, escribió David Beckham en su cuenta de Instagram acompañando al video de presentación. No sin hacer la precisión que todo estuvo supervisado por profesionales e invitar a sus seguidores a no intentarlo.

De igual forma lo hizo la firma italiana Maserati, que a través de esta colaboración busca mostrar su renovado espíritu innovador, el cual lo llevó hace unos meses a presentar el MC20, su nueva apuesta para el segmento de autos hiperdeportivos.

