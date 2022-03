Así es la Vida Forbes de… Sergio ‘Checo’ Pérez

El trayecto iniciaba, la noche apenas comenzaba mientras nos dirigíamos hacia el lado este en Los Ángeles California, muy cerca de Beverly Hills.

Nos encontraríamos con uno de los personajes mexicanos más icónicos de los últimos tiempos dentro de la escena deportiva en México y el mundo –Sergio ‘Checo’ Pérez‑‑.

El orgullo mexicano vestía una noche en la que se anunciaba la alianza entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Tequila Patrón, dos iconos de raíces mexicanas que comparten la tierra que los ha visto nacer, Jalisco, de donde es originario Sergio ‘Checo’ Pérez y también una de las principales regiones productoras del destilado mexicano por excelencia, el tequila.

Pasión y dedicación se unieron para seguir enalteciendo el nombre de México en cualquier rincón del mundo.

Sergio “Checo” Pérez: El hombre del momento

Foto: Tequila Patrón.

En el marco de la celebración pudimos charlar con ‘Checo’ para poder conocer un poco más sobre algunos aspectos de su estilo de vida. ¡Esto es lo que nos contó!

FL: ¿A qué te hubieras dedicado sino fueras piloto de la F1?

SP: Me gusta mucho el deporte, pero creo que me hubiera dedicado a algo relacionado con el mundo del deporte, representante de deportistas, por ejemplo. El mundo de la banca es algo que también me llama la atención, hubiera sido tal vez banquero, me gusta mucho la parte del mercado de valores. Abogado también me hubiera gustado ser. Creo que esos trabajos donde tienes la adrenalina en el día a día me gustan.

FL: ¿Algo que no sepamos de ti?

SP: No sé si sepan eso, pero me gusta mucho hacer bromas, soy muy bromista.

FL: ¿Qué te hace feliz?

SP: Estar con mi familia. En los días que tengo para ser normal. Disfruto estar en mi entrono y ser uno más. En que la gente no se sorprenda al verme, esos días son los días que más disfruto.

FL: ¿Qué representa el lujo?

SP: Es la comodidad que puedas llegar a tener.

FL: ¿Cómo defines a un campeón?

SP: Es una persona que se distingue por la entrega que le pone a la vida, no solo el trabajo, en general a la vida. Cuando eres un campeón le pones una entrega diferente a todas las cosas.

FL: ¿Cómo te ves en un año?

Espero que con más logros en lo profesional y con mi familia que siga creciendo, eso es lo más importante al final de cuentas.

FL: ¿Fracaso del que hayas aprendido?

De todos he aprendido. Yo creo que cada fracaso te enseña muchísimo. A veces muchas veces la gente tiene miedo a fracasar, pero yo creo que el fracasar es no intentarlo. Creo que mientras lo intentes se aprende mucho de todos los tropiezos que puedas tener.

Yo creo que no hay fracaso malo, lo malo es no intentarlo.

FL: ¿Comida favorita?

Los tacos. Sí, soy muy, muy taquero.

FL: ¿Drink Favorito?

Como buen mexicano y como buen jalisciense me gusta el Tequila, Tequila Patrón ‑‑comenta con risas—Me gusta tomarlo directo.

FL: ¿Qué música te gusta escuchar principalmente?

Me gusta escuchar pop en español.

FL: ¿Qué más te gustaría compartir?

Quiero agradecerles a todos todo su cariño y su apoyo.

