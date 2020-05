La lista completa de títulos que abandonan Netflix en junio ha llegado. Como cada mes, así como nuevo contenido llega, también otro se despide del catálogo de la compañía, una desafortunada noticia si entre estas producciones se encuentra tu favorita.

A partir de este primero de junio este contenido ya no estará disponible. Su destino es incierto, ya que si las licencias se renuevan es probable que los veamos más adelante, aunque si esto no sucede es momento de despedirnos para siempre de él.

Tristemente mucho contenido de Disney, así como películas populares como ‘La casa en el lago’, ‘Yo soy Sam’, ‘Frida’, ‘Easy A’ y más conforman la lista. Aprovecha los últimos días para verlas antes de su partida.

Avengers: Age of Ultron

Secrets of Chatsworth

Secrets of her majesty’s secret service

Burlesque: heart of the glitter tribe

Secrets of the tower of London

Secrets of highhclere castle

Betting on Zero

Secrets of Henry vill’s palace

Confesions of brazilian call girl

Frida

Legend

Drunken master

Te prometo anarquía

Enredados

The devil complex

The vessel

The remains of the day

Full house

Glactik Football

In to the forest

You again

Se nos armó la gorda

Monsters Inc.

Internet: the film

Se nos armó la gorda al doble: misión Las Vegas

Chingo bling: they can’t deport us all

Solicitude