La tecnología ha avanzado gradualmente dejando atrás algunos dispositivos para escuchar música. Sin embargo, la cantante Björk ha decidido hacer un homenaje a lo retro lazando su discografía en cassettes.

El anuncio lo hizo en redes sociales, donde mostró los nueve álbumes de su carrera convertidos en coloridos ‘old school’ cassettes. Para las generaciones pasadas será un golpe a la nostalgia, mientras que para las nuevas, seguramente será un objeto obsoleto.

… we have another surprise for you …

we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes

pre-order: https://t.co/9id3fTtlNU pic.twitter.com/IZ7P8v9WXo

— björk (@bjork) March 14, 2019