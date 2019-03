El musical de Britney Spears alista su estreno en Chicago

Las canciones de Britney Spears serán parte de un nuevo musical que empoderará a las clásicas princesas de Disney. La historia, que promete ofrecer la versión más feminista de las princesas, tendrá su estreno en Chicago a finales de año. El título del espectáculo es ‘Once Upon a One More Time’.

El nombre claramente proviene de uno de los mayores éxitos musicales de la cantante, cuando en 1998 ‘Baby One More Time’ diera la vuelta al mundo. Esta peculiar historia llegará el otoño a Chicago, y según sea su respuesta, podría alcanzar las marquesinas de Broadway.

A diferencia de otros musicales, este sólo tendrá las canciones que han consagrado la carrera de la cantante y no abordará su vida personal. En cambio, la música dará una visión particular a princesas como Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente, entre otras. Según lo que se sabe de la trama, ellas se reúnen para leer clásicos literarios firmados por Los Hermanos Grimm.

Princesas empoderadas

Cuando los personajes agotan esos libros descubren títulos literarios feministas traídos por la misma ‘hada madrina’. Así es como dará inicio el recorrido musical de Britney Spears, donde las canciones verbalizarán los pensamientos de las princesas acompañados de coreografías muy parecidas a las que ha utilizado la cantante.

Serán 23 canciones del repertorio de Spears las que se incluirán en el musical. Muchos de ellos, grandes éxitos que evocan al feminismo, como ‘Womanizer’ o ‘Toxic’, pero de igual forma, se incluirán temas que no fueron sencillos y que darán estructura a la historia.

La nueva puesta musical promete mostrar una cara nunca antes vista de los cuentos de hadas. Según medios especializados, la misma cantante ha dado el visto bueno a la utilización de sus canciones para el musical.

Es así como la ‘Princesa del Pop’ formará parte de una larga lista de cantantes que tienen presencia en musicales teatrales, como Cheer Queen, ABBA o Elvis Presley.

