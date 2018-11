Después de las dudas que surgieron a raíz de la posible realización de una película basada en una de las series más exitosas de la televisión, Breaking Bad, su protagonista y ganador de varios premios por su interpretación de Walter White, Bryan Cranston confirmó que sí hay planes de realizar una película basada en la historia de Vince Gilligan.

Abriendo un mundo de posibilidades sobre esta nueva entrega que relataría una posible conexión con la serie, el actor habló sobre este tema en días pasados en el podcast The Dan Patrick Show. Y sin duda sus declaraciones dieron esperanza a los millones de seguidores que generó la serie.

“Sí, parece que hay una versión en cine de Breaking Bad, pero honestamente no he leído el guión”, mencionó, recalcando que de igual forma no ha recibido algún escrito, por lo que también deja en duda su posible participación con su personaje, Walter White, dentro de esta película.

Recordemos que el personaje de Walter White ha sido uno de los que más reconocimientos le ha brindado en su carrera, haciéndolo acreedor a cuatro premios Emmy entre otros reconocimientos.

Para Cranston, la serie dejó algunas historias abiertas, por lo cual es necesario realizar este proyecto para cerrarlas, refiriéndose a lo que será, al menos hasta donde él conoce, la dirección que tendrá esta nueva película.

En repetidas ocasiones integrantes del reparto original, así como él ha hecho ahora, han manifestado su interés por continuar de alguna manera con la historia de Vince Gilligan, a quien han calificado como “genio”.

