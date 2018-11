Diego Luna protagonizará serie de Star Wars

Diego Luna protagonizará una serie de Star Wars que será transmitida el próximo año a través del servicio de streaming Disney +. La producción será una precuela de Rogue One: A Star Wars Story, y en ella el actor mexicano interpretará el personaje de Cassion Andor durante los años de la Rebelión.

Sobre su papel en la producción de Disney, Luna afirmó: “Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de las relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar este personaje más profundamente “.

Así compartió Luna el anuncio de su regreso a la saga con sus más de 2.7 millones de seguidores en twitter:

I’m thrilled to share this with you all. https://t.co/3CZMEU5eNc

— diego luna (@diegoluna_) November 8, 2018