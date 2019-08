‘Cerveza Loba’ triunfa en el International Beer Challenge de Reino Unido

View this post on Instagram

#JauríaLoba estamos muy felices de participar en el International Beer Challenge 🇬🇧 @intbeerchal (IBC), una de las mejores competencias de cervezas en el mundo🌎, avalada por los expertos. Cuenta con los jueces más calificados del 🌎, entre comerciantes, importadores, taberneros, cerveceros, escritores y analistas de sabores. El objetivo de esta competencia es premiar y promover las mejores cervezas 🍻 del globo. Este año participaron 40 países, entre ellas Cerveza Loba representando #México y hoy celebramos los resultados al obtener las primeras medallas para México 🇲🇽 en la competencia de IBC. Resultados 🏅Oro con Loba paraíso. 🥉Bronce con Loba Alteña 🥉Bronce con Loba Blanca (sport) 🥉Bronce con Loba Clandestina