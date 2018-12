View this post on Instagram

A partir de éste fin de semana ya podrás conseguir GUADALUPEDA 2018 WINTER ALE…. piloncillo, jengibre, nuez moscada, clavo, raspadura de Mandarína y Lima, más otras especias de temporada Navideña. Felíz Guadalupeda!! #guadalupeda #guadalupeda2018 #cerveza #cervezaartesanal #beer #craftbeer #cervezas19norte #19norte #winterale #winter