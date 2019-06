Cómo elegir la alfombra ideal para cada espacio de tu casa

La alfombra suele ser un elemento decorativo capaz, por sí solo, de transformar cualquier espacio siempre y cuando se elija correctamente. No hace falta tener una casa de enormes dimensiones para aprovechar las cualidades estéticas de las alfombras. Basta hacer tener presente una máxima: su mezcla de color, patrón y textura determina el grado de confort y personalidad que habrá de tomar una habitación.

“Elige una alfombra como lo harías con una obra de arte”; sugieren los especialistas de The Rug Company. También agregan: “A diferencia de los cojines, las cortinas o un sofá, una alfombra es algo que debe durar para siempre. Así que debes estar feliz de tenerla en cualquier habitación o incluso en una casa diferente”.

A continuación te presentamos los consejos de los expertos para elegir una alfombra para cada espacio de tu hogar. Desde la sala hasta el comedor, sin dejar de lado las recámaras y escaleras.

Salas

En un espacio amplio, las alfombras se pueden usar para definir diferentes áreas. Considera tres opciones de sala.

Opción Sala A. Evita elegir un tapete que sea muy pequeño, ya que puede dar sensación de que no se usó la medida correcta. Es mucho mejor delimitar el espacio unificando el acomodo de los muebles, dejando suficiente espacio alrededor de ellos para no tener la alfombra en el borde.

Opción Sala B. Una alternativa es colocarla de tal forma que los muebles puedan crear un camino.

Opción Sala C. Algunos estilos de muebles funcionan mejor cuando se dejan fuera.En tanto, los muebles más pequeños, como las mesas laterales, generalmente son mejores tanto dentro como fuera de las alfombras y no a la mitad. En este caso, la pieza debe ser un poco más larga y ancha que los muebles y no estar muy lejos de los asientos.

Comedor

Para un comedor, una alfombra larga debajo de la mesa amortiguará el sonido en la habitación. También aportará color, diseño y textura. Idealmente, considera que debe estar en proporción al tamaño de la mesa y debe ser lo suficientemente grande para tener espacio al mover las sillas y sentarse sin que queden fuera. El mínimo de espacio es 75 cm, siendo la medida perfecta y máxima 1.50 cm a lo largo y en dirección al comedor.

Recámara

En la habitación se puede colocar una debajo de la cama, dejando espacio libre en la cabecera y buró, o bien, colocarla por completo debajo de la cama y dejando todos los muebles en el mismo espacio.

Pasillo

En el pasillo es mejor tener una alfombra con medidas específicas de acuerdo al espacio para que se ajuste exactamente. Debe considerar un punto de inicio y uno final, de manera que luzca natural.

Escaleras

Los tapetes a la medida son ideales para ajustarse a los espacios. Las escaleras rectas son bastante sencillas de vestir con alfombras, pero si tienen ángulos o curvas, se requerirán varias piezas para cubrirlas.

Con estas recomendaciones estamos seguros que sabrás elegir la alfombra perfecta para cada espacio de tu casa.