Todos aquellos que busquen elevar su guardarropa al siguiente nivel deben asegurarse de contar con una de las prendas más elementales para el amante del buen vestir: el blazer. A diferencia del saco, el blazer cuenta con un corte más informal ideal para usarse en diferentes ocasiones. A continuación, te presentamos algunas reglas básicas que te servirán para usar esta prenda con estilo.

Cuida el fit de los hombros

Los hombros son la única parte que un sastre no podrá ajustar, así que será mejor que encuentres el Fit correcto. La línea superior debe terminar un poco antes que tus hombros pero no sentirse demasiado justo. Presta especial atención en que no se generan arrugas en esta zona para asegurarte de que el tamaño es el indicado.

Evita sobrepasar las muñecas

PUBLICIDAD

Tu blazer debería llegar justo a tus muñecas sin pasarlas ni quedarse demasiado atrás. No temas mostrar una franja de las mangas de tu camisa, esto le dará un toque adicional a tu atuendo. Evita darle prioridad a accesorios como pulseras o relojes, deja que estos se mezclen naturalmente y se asomen de vez en cuando.

Esencial saber qué botón abotonar

Existen diferentes tipos de blazer, es importante que sepas como abotonar cada uno. Para un modelo de un solo botón procura mantenerlo cerrado cuando estés parado y abierto al sentarte. En el caso de dos botones el superior siempre debe permanecer sujeto mientras el inferior suelto. Para los blazers de tres botones existe una regla sencilla: “a veces, siempre y nunca”.

Usa un pañuelo o broche como accesorio

Si quieres darle un toque extra a tu atuendo sin ser demasiado ostentoso un accesorio pequeño es una excelente opción. En caso de que quieras optar por un Look más elegante entonces utiliza un blazer con bolsillo delantero y acompáñalo con un pañuelo. El broche puede ser apropiado tanto para eventos formales como casuales dependiendo de su diseño. Aprovecha este detalle para mostrar tu personalidad.

Combina o contrasta

Recurre a un extremo o al otro, nunca te quedes en medio. Utiliza camisas, polos e incluso playeras que resalten con tonos opuestos al de tu blazer o que incorporen detalles que le hagan juego. Recuerda este consejo al momento de escoger tus accesorios y nadie podrá decirte que no tienes un gran gusto.

No temas acompañarlo con jeans

Una de las mejores cualidades de esta pieza es su flexibilidad para formalizarla o volverla casual. Usa un par de pantalones de mezclilla lisos y crea un ensamble práctico con mucha distinción citadina. Varía entre camisas o playeras para jugar con los diferentes niveles de formalidad que este look puede proporcionar.

Y listo, es hora de salir a conquistar con estilo al mundo.

Te puede interesar: Gildo Medina realiza una intervención artística para Louis Vuitton

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí