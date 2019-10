Confirmado: HBO cancela precuela de ‘Game of Thrones’

Es un hecho, la precuela de ‘Game of Thrones’ no llegará a HBO. La compañía ha decidido no continuar con el proyecto que estaría protagonizado por Naomi Watts tras el final de la exitosa serie que terminó este año tras ocho temporadas.

Los planes de esta precuela fueron publicitados de gran manera desde que se anunció el proyecto. Incluso, la producción había grabado el episodio piloto a inicios de este año teniendo como locaciones a Irlanda del Norte en la historia que se desarrollaría muchos años atrás de los acontecimientos de ‘Game of Thrones’.

Todo indica que esto no fue suficiente para convencer a los ejecutivos después de que la última temporada de ‘Game of Thrones’, la cual no tuvo el final esperado para los millones de fanáticos alrededor del mundo.

El proyecto creado por Jane Goldman tenía ya algunos títulos tentativos, según reportan medios estadounidenses como Variety; ‘The Loong Night’ y ‘Bloodmoon’, serían algunos de ellos. Una noticia que llega en medio de la fractura de los creadores de ‘Game of Thrones’ para desarrollar la próxima trilogía de Star Wars.

Ni el mismo George R. R. Martin, creador de los libros en que estaba basada la historia, que fungió como asesor pudo respaldar el próximo proyecto. Aún así aún queda otro proyecto televisivo que se está trabajando, el cual se centrará en la Guerra Civil de Targaryen, aunque aún no se confirma la orden para la creación de un piloto.

¿Será que el imperio de ‘Game of Thrones’ terminará antes de lo pensado?

