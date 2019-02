Confirmado: ‘Queen’ se presentará en la ceremonia del Oscar

Lo que surgió como un rumor hoy se confirmó. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, por medio de sus redes sociales, dio por hecho la presencia de algunos de los integrantes de la legendaria banda ‘Queen’ en el repertorio musical de la noche.

“¿Es esto la vida real? ¿Es esto fantasía? Bienvenidos ‘Queen’ y Adam Lambert,” así se lee en la publicación acompañada de un corto video donde se muestra a los integrantes de la banda acompañados por el cantante Adam Lambert. Este último será el encargado de dar voz a las canciones interpretadas por Freddie Mercury.

Lo que aún se desconoce es en qué parte de la ceremonia será su participación y cuál, o cuáles, serán las canciones que interpretarán. Se espera que una de las canciones consideradas sea el tema homónimo de la película ‘Bohemian Rhapsody’.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019