Conoce a Miraitowa y Someity, las mascotas de Tokyo 2020

Japón, país que será el próximo anfitrión de los Juegos Olímpicos (Tokyo 2020), sorprende al mundo una vez más al anunciar los nombres de las mascotas que acompañarán a los deportistas más experimentados durante las intensas jornadas de competencias: Miraitowa y Someity, las cuales fueron presentadas oficialmente tras revelar aspectos relevantes involucrados en su creación.

El tema de la mascota para Tokyo 2020 estuvo a la vista de todo el mundo, ya que si algo tiene el país anfitrión, es una estrecha relación con los personajes de anime más importantes de la actualidad, por lo que las expectativas eran altas. Ahora que fueron presentadas oficialmente sus nombres, traemos para ti algunas cosas que desconocías detrás de los nuevos personajes.

Elección: Estos singulares personajes no llegaron por sí solos a ser los representantes de Tokyo 2020. El concurso de selección fue arduo; los organizadores recibieron más de 2 mil solicitudes de las cuales quedaron tres parejas de personajes seleccionados. Después de esto, los encargados de votarlos fueron estudiantes nipones, que otorgaron la mayoría de los votos a la pareja de los personajes azul y rosa con un 53% del total de los votos.

Creador: Detrás de estas figuras futuristas se encuentra el ilustrador nipón Ryo Taniguchi, quien se dedica a la creación de personajes para libros de enseñanza de idiomas o para productos industriales. Fue en el pasado mes de octubre cuando se le entregó el reconocimiento por haber obtenido la mayoría de los votos, lo que lo hizo acreedor a que sus ilustraciones fueran las mascotas de Tokyo 2020.

Here's a recap of the unforgettable first day of their Olympic and Paralympic journey!#Miraitowa #Someity pic.twitter.com/s4ULAjcOmv

— #Tokyo2020 #2YearstoGo✌️ (@Tokyo2020) July 23, 2018