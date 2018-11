El arte contemporáneo continúa presente en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma, que frente al hotel Four Seasons mantendrá su aspecto de galería al aire libre hasta el 15 de noviembre con las obras de la artista plástica Montserrat Martínez.

Resguardada con cajas de cristal, la colección MM en Reforma presenta criaturas extrañas en diversas técnicas: una figura humanoide de color rojo bajo el nombre de Bunny Woman; el personaje Ziggy Star Dust en tributo a David Bowie, una pieza de arte que estuvo en la exhibición fotográfica Bowie By Mick Rock, realizada por Glam Out en el Foto Museo 4 Caminos en marzo de este año; e imponentes ojos que parecen observarte plasmados en un cuadro. La exposición incluye también una serie completa, Bastards, la misma que Montserrat exhibió en Tokyo International Art Fair en Japón en mayo de este año.

Ahora, la artista mexicana invita a interactuar con sus obras y desafía tu creatividad. Al tomar fotografías de la exposición y compartirlas en Instagram con las etiquetas #mmenreforma y #montserratmartinez participarás en la dinámica para recibir una sorpresa.

Montserrat Martínez nació el 21 de septiembre de 1988 en Tenancingo, Estado de México, y desde muy temprana edad se sintió atraída por artes como el cine, la pintura, la música y la arquitectura. En el 2014 comenzó su trayectoria profesional en la pintura, después en la fotografía, la ilustración y la animación.

Su talento le ha dado acceso a encuentros artísticos de gran relevancia global. En diciembre de 2016 colocó dos piezas para la exposición Homage to the Royal Academy of Arts Miami Art Basel Season, exhibida en el Art Fusion Galleries de Miami: Heart #2 y Mi Alma Roja en acrílico.

