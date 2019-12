¿Cuál es el auto clásico más excepcional del mundo? Los nominados son…

El 6 de febrero de 2020 en una ceremonia que se celebrará en el famoso The Peninsula Paris será galardonado el auto clásico más excepcional del mundo. Los nominados al prestigioso premio son vehículos procedentes de cinco países y producidos durante casi cuatro décadas.

‘The Peninsula Classics 2019 Best of the Best Award’ reúne a ocho de los ganadores de los mejores circuitos de concursos de élite de todo el mundo. El ganador será elegido por una corte de 25 jueces que incluye desde diseñadores de automóviles hasta algunos de los coleccionistas privados más reconocidos a nivel internacional, incluidos Peter Marino y Laurence Graff.

Así que sin más preámbulos, te presentamos a las magníficas obras clásicas de la ingeniería automotriz nominadas:

Francia

1. 1948 Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé

Fue desarrollado por la firma francesa Figoni et Falaschi. “Best of Show at the 2019 Salon Privé”.

2. 1938 Mercedes-Benz 540 K Autobahn-Kurier

The Factory dio vida a este auto reconocido como “Best of Show at the 2019 Amelia Island Concours d’Elegance”.

Italia

3. 1958 Ferrari 335 S Spyder

Diseñado y construido por Scaglietti, este clásico fue reconocido como “Best of Show at the 2019 Cavallino Classic”.

4.- 1950 Abarth 205 Berlinetta

Fue diseñado por Michelotti y manufacturado por Vignale. “Best of Show at the 2019 Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Elegance”.

Reino Unido

5. 1931 Bentley 8 Litre Foursome Coupe

Este clásico fue desarrollado por Freestone & Webb. Gandor del “Best of Show at the 2019 Chantilly Arts & Elégance Richard Mille”.

6. 1919 Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo Skiff

Realizado por Barker, este vehículo fue distinguido como “Best of Show at 2019 Concours of Elegance Hampton Court Palace”.

7. 1931 Bentley 8 Litre Dual Cowl Tourer

Desarrollado por Gurney Nutting y ostenta el galardón “Best of Show at 2019 Pebble Beach Concours d’Elegance”.

Estados Unidos

8. 1931 Stutz DV32 Convertible Victoria

Creado por la firma LeBaron, este coche es “Best of Show at 2019 The Quail, A Motorsports Gathering”.

¿Cuál será reconocido con el ‘Best of the Best Award’? El premio, que celebra su quinta edición, fue fundado por Michael Kadoorie, presidente de The Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited, y los cofundadores William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer y Christian Philippsen.

