Cuánto cuesta comer en Cosme, el restaurante de Daniela Soto-Innes

La mexicana Daniela Soto-Innes fue nombrada por The World’s 50 Best Restaurant como la mejor chef del mundo. El restaurante Cosme que abrió en 2014 con su mentor y socio Enrique Olvera, pronto se posicionó entre los favoritos en Nueva York debido a su excepcional propuesta inspirada en las raíces y tradiciones de México.

La cocina de Cosme es reconocida por la armonía de sus platillos y la calidad de la materia prima utilizada. Goza de los sabores genuinos de la culinaria mexicana desde una óptica contemporánea al tiempo que celebra los ingredientes locales y de temporada del valle de Hudson y la región circundante.

El restaurante se localiza en el distrito de Flatiron en la ciudad de los rascacielos. Es ahí donde Daniela Soto-Innes con pasión y numerosas porciones de talento, condensa su experiencia profesional en Estados Unidos y Europa. Además de su aprendizaje al lado del chef Olvera, en un menú que refleja autenticidad y maestría con pizcas de bonanza.

El menú que ofrece Cosme es a la carta, con un precio estimado por persona de 65 dólares (aproximadamente 1, 230 pesos mexicanos) sin servicio y sin bebidas incluidas. El número de tiempos dependerá de la decisión de comensal.

Las opciones para bruch, lunch y cena son diversas

Entre ellas se encuentran la tostada ‘infladita’ de cangrejo, morita y aguacate, y las ya famosas Carnitas de pato. De postre: un merengue con cáscaras de cítricos y mousse de maíz. Y si quieres disfrutar de su divertida coctelería debes considerar 15 dólares (300 pesos mexicanos) adicionales.

Sin duda, Cosme es una parada obligada en tu próximo viaje a Nueva York. La labor de la chef Soto-Innes en este restaurante ha sido reconocido con el galardón James Beard a Mejor Chef Revelación y el Star Chefs Rising Stars Award. El 25 de junio recibirá el premio elit Vodka World’s Best Female Chef 2019 en la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurant en Singapur.

