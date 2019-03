Una de las parejas más populares en el mundo del espectáculo ha decidido dar el siguiente paso. Se trata de la cantante Jennifer López y el beisbolista Alex Rodríguez, que el pasado fin de semana anunciaron su compromiso en redes sociales al mostrar el respectivo anillo de compromiso.

Teniendo como escenario la paradisíaca playa de Bakers Bay, en Bahamas, Alex Rodríguez sorprendió a la cantante con un ostentoso anillo que ha sorprendido por su belleza y precio.

El anillo llega para formalizar una de las relaciones más estables que ha tenido Jennifer López. Y aunque este es su quinto anillo de compromiso recibido, tal parece que la espera valió la pena.

I'm glad I didn't have to wait 16 years for this yes. https://t.co/JKDLz4PMRN

PUBLICIDAD

— Alex Rodriguez (@AROD) March 10, 2019