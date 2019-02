Cuarón hace historia: gana el Oscar a Mejor Fotografía

El primer premio de la noche para ‘Roma’ ha llegado. Y llega haciendo historia: Alfonso Cuarón gana el Oscar a Mejor Fotografía.

En su discurso, Alfonso Cuarón dijo: “Es un elenco impresionante (el de ‘Roma’). Gracias a la gente de la productora; esta película fue creada a partir de mis memorias, también fue armada a través de lo que la maravillosa cinematografía nos ha dado. Esto también es para ti, ‘Chivo’. Los amo”.

En compañía de dos de sus hijos, Tess Bu Cuarón y Olmo Teodoro Cuarón, Cuarón arribó a la ceremonia del Oscar y dijo sentirse orgulloso por estar en la 91 entrega de los Premios Oscar con una película protagonizada por Yalitza Aparicio, “una trabajadora del hogar de bagaje indígena en un contexto social ciento por ciento mexicano”.

Cuarón dejó en el camino a Lukasz Zal (Cold War), Robbie Ryan (The Favourite) Caleb Deschanel (Never Look Away) y Matthew Libatique (A Star is Born), donde, sobre todo los dos primeros, tenían grandes posibilidades de ganar. Además, con este premio, Cuarón se convierte en el primer director que gana un Oscar por Mejor Fotografía.

Cabe mencionar que Cuarón compite esta noche por los premios a Mejor Director, Productor, Guionista y director de Fotografía, premio que acaba de conseguir.

