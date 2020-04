Cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’ es explosiva: ‘El Profesor’

El momento ha llegado, la cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’ llegó a Netflix. El final de su tercera temporada dejó a todos en shock, por lo que con la llegada de esta temporada se espera un remolino de emociones, y para conocer más detalles de la misma platicamos con ‘El Profesor’ y más miembros del reconocido elenco.

Los seguidores quieren respuestas. La cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’ tendrá que llenar los vacíos que dejó el intenso final de la pasada temporada, y quienes mejor para mostrarnos el panorama que nos espera con esta aventura que Álvaro Morte, mejor conocido como ‘El Profesor’; Alba Flores quien representa a Nairobi; Darko Peric, el entrañable Helsinki, y Luka Peroš quien toma la piel de Marsella, miembros de la banda más famosa del streaming en Netflix.

Con base al éxito de sus primeras dos temporadas, la famosa serie española ha visto expandir su trama a más entregas. En busca de mantener cautivos a sus fanáticos alrededor del mundo, la serie ha buscado novedosas vertientes que sorprendan, apostando por un guión construido con base al ingenio de sus creadores.

La cuarta temporada no es la excepción. Los personajes se reinventan como parte de los retos histriónicos de aquellos que toman el papel de los miembros de la banda. “En este caso la evolución es hacía el caos. Se les han puesto en situaciones muy al límite al saltar entre género en situaciones complicadas ”, mencionó Álvaro Morte.

El destino de Nairobi

Recordemos que el final de la última temporada nos dejó interrogantes fuertes entre el destino de Lisboa y si Nairobi continuaría con vida después de ser herida gravemente. Estas interrogantes se entrelazarán en un thriller donde los primeros capítulos estarán cargados al thriller para pasar a la artillería pesada con muchos disparos y momentos que se traducirán en una película de terror, señaló Alba Flores mejor conocida como Nairobi.

Y aunque no quiso dar muchos detalles de su personaje para no ocasionar spoilers, la actriz mencionó que ahora Nairobi le representó un reto distinto al estar en una situación por la que nunca ha pasado en la vida real, que es estar herida de bala, y que le puede costar la vida, algo de lo que no sabría como salir de ello.

Sabe que su personaje, al igual que todos los demás, son queridos por los seguidores quienes los ven como parte de su familia, pero ha notado que por la situación con la que terminó la pasada temporada, sus seguidores están atentos a su destino, aunque considera que si cualquier otro estuviera en la misma situación también pasaría por el cariño de la gente.

“Creo que es positivo como los guionistas tratan que los personajes no sean inmortales y que realmente haya peligro y de vez en cuando exista algún tipo de perdida”, dijo. ¿Será ella la pérdida de esta temporada o estará confirmando que alguien más no sobrevivirá?

Lo que si dejó entre ver es que el equipo de asaltantes pasará por problemas entre ellos, en especial en aquellos que tienen una pareja romántica entre ellos, pero será su personaje Nairobi quien ayude a que estos se unan como la banda y grupo que han sido; Nairobi se transformará en lo mítico, así lo aseguró.

Comparan el desenlace con el Coronavirus

Al cuestionarle a qué se enfrentarán los seguidores de ‘La casa de papel’ con el final de la cuarta temporada, las opiniones fueron distintas entre todos los actores, pero en general será explosiva y con mucho sufrir.

Para Darko Peric, quien da vida a Helsinki, asegura que el inicio de la cuarta temporada iniciará sufriendo, situación que seguirá hasta el final. “Para muchos será un final triste, para otros explosivo, todo dependerá de cada quien”.

Por su parte, Alba Flores comenta que el final será menos doloroso que el Coronavirus, pero si más que el final de la tercera temporada.

Será un viaje de emociones. Los primeros capítulos serán muy emocionales, metiéndose en los personajes, mientras que de cara al último tercio de la temporada, en especial los últimos dos capítulos, se cambiará el ritmo vertiginosamente para terminar con una auténtica bomba, aseguró ‘El profesor’.

Luka Peroš, dejó entrever que lo que viene serás sufrimiento puro al terminar la historia de la familia que han consolidado dentro y fuera de ‘La casa de papel’. Aún así está satisfecho por el trabajo realizado donde el público está emocionado al tope.

Es momento de continuar la historia junto con lo que nos tiene preparada la cuarta temporada. ‘La casa de papel’ llega este 3 de abril como uno de los estrenos más importantes del año para Netflix en una serie que se ha posicionado como la más vista de habla no inglesa dentro de los países donde tiene presencia la compañía.

