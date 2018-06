Cuatro pasos para encontrar tu próximo vino favorito

El vino, como la vida, es decisión. Entrar a una tienda especializada en vinos y recorrer sus pasillos llenos de misteriosas botellas es una sensación indescriptible de alegría para los amantes del vino. ¿Que elegir? En el mundo hay miles y miles de diferentes variedades de uvas para vinificar, países y regiones con características distintas, millones de etiquetas de los diferentes elaboradores, entonces.. ¿Porque elegir siempre el mismo vino? ¿Es que realmente pensamos que como un vino nos gusta ya no habrá otro que nos guste igual? ¿O es probablemente que tengamos miedo a equivocarnos?

Adéntrate en la aventura de descubrir el mundo del vino en cuatro pasos.

Paso 1: Di sí, acepto. Al elegir un vino no hay que ser fieles ni quedarnos en nuestra zona de confort o tener miedo a equivocarnos; las posibilidades de que nunca ningún vino nos guste tanto como ese que siempre hemos elegido son casi nulas y aún así puede haber muchísimas botellas que nos gusten igual. Por lo que debemos darnos la oportunidad de experimentar y encontrar que, como en todo, la aventura de vivir está en descubrir, probar y conocer. No en quedarnos siempre con lo mismo. El paso más importante en esta maravillosa aventura de salir de la zona de confort vinícola en la que vivimos es decidir. Toma la decisión de abrirte a la experiencia del vino y sus infinitas posibilidades, de dejarte seducir, de quedarte sin palabras y de aprender a conocer el mundo a través de sus vinos.

Paso 2: Haz una elección informada. En nuestro país hay cada vez más tiendas especializadas en vinos, estas son, por lo general mejor opción que las grandes superficies (supermercados) para encontrar apoyo a la hora de seleccionar un vino. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones también intentarán vendernos lo que quieran sin importar nuestros gustos.La persona que nos asesore debe averiguar primero que nada qué perfil de vino nos gusta tomar normalmente y preguntar también sobre nuestro presupuesto y con base en ello hacer una recomendación. Lee, hay una gran variedad de publicaciones especializadas, aprende acerca de las variedades, las regiones, los estilos y elaboradores y eso hará que te sientas más cómodo al escoger una botella. Otra excelente opción es unirte a un club de vino, en otros países esto es una practica muy común desde hace mucho tiempo y aquí está cobrando cada vez más fuerza. Los clubes de vino, por lo general, tienen la misión de ayudar y educar al consumidor a entender, probar y saber disfrutar más del placer de tomar vino. La mayoría hacen una selección mensual de botellas que envían a domicilio, estos son propuestas innovadoras, con historias que contar y que aportarán mucho a nuestra

aventura de probar vinos nuevos. ¿A quien unirse? En México me gusta mucho la propuesta de Vinario, visita su pagina www.vinario.lat para conocer más de su proyecto y unirte a ellos.

Paso 3: No dejes de probar. La mejor manera de formarnos un criterio sobre que nos gusta y que no es probar muchas vinos y el lugar ideal para hacerlo son las ferias y festivales de vino ya que allí tenemos la oportunidad de conocer muchas botellas diferentes de la mano de expertos de la bodega, quienes nos explicarán sobre su proyecto y sus productos. ¿Cuál no debes

perderte este año en México? FEVINO, será el 20 de Octubre en CDMX y el 1 y 2 de Diciembre en Guadalajara. Donde más de 30 bodegas nacionales ofrecen sus vinos para degustar. Como consejo, de preferencia escupe lo que pruebes (como un profesional, en un vaso o escupidera), o bebe poco vino y anota los nombres de los que te gusten… recuerda que la idea es que puedas recordarlos para la próxima vez que debas elegir una botella.También, no olvides visitar bares de vino, esta es una excelente opción para probar diferentes vinos por copa y en estos locales por lo general te atenderá alguien preparado y entrenado para ayudarte y compartir sus conocimientos. Aparte, en los bares de vino y tiendas especializadas suelen organizar catas y cenas maridaje.

Paso 4: Toma el riesgo. Sigue este “cheat sheet” para empezar el viaje fuera de tu zona de confort vinícola:

– Si te gustan los vinos elaborados con la variedad Tempranillo en la Rioja, prueba los portugueses de las regiones de Dão donde se le conoce como Tinta Roriz y Alentejo, donde se le conoce como Aragonez.

– Si siempre tomas vinos blancos jóvenes y frescos de la variedad Sauvignon Blanc, no dejes de probar la versión sin barrica de la

variedad Verdejo de la región española de Rueda, donde está Ribera del Duero. Prueba también la variedad italiana Vermentino.

– Si tu Sauvignon Blanc favorito es el de Nueva Zelanda, dale una oportunidad a la misma variedad pero en Chile.

-Si tu vino predilecto es el Malbec argentino, la próxima vez elige un vino tinto de Côtes-du-Rhône, en Francia.

– Si te gustan los vinos tintos elegantes y de cuerpo ligero como los elaborados en zonas vinícolas de clima frío, prueba los de la

variedad Gamay de las diferentes zonas de Beaujolais en Francia.

– Si te gustan los vinos gallegos de Rías Baixas elaborados con la uva Albariño, experimenta un poco con las otras denominaciones gallegas como Valedorras con su uva típica, Godello o los vinos de la variedad de Treixadura de la Denominación de Origen

Ribeiro.

– Si te gusta el vino espumoso, atrévete a explorar la amplia gama de estilos, prueba los menos conocidos como el Franciacorta italiano, el Crèmant francés o el Cava catalán.

– Si quieres enamorarte de la mágia de los vinos blancos aromáticos prueba los elaborados con la variedad Riesling o Gewürztraminer, elaborados en países como Francia, Alemania, Austria y Estados Unidos.

– Si te gustan los vinos tintos con cuerpo y potencia como los elaborados con la uva Cabernet Sauvignon, prueba los de variedades como Monastrell ( o Mourvèdre) y la variedad chilena Carmenere.

