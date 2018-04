“Mi propuesta es una oda a Tijuana, a su gente y a la multicultura que tenemos, esa que hace que mis diseños hayan vibrado en la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week. Yo soy de la frontera y creo que en la moda no debe haber fronteras”, dijo para Forbes Life la diseñadora tijuanense Daniela Villa momentos después de haber presentado su colección Borderline, correspondiente a la temporada Otoño-Invierno 2018, en el máximo foro de moda en México.

Mi propuesta es Boho-chic, ready to wear; no me gusta encasillarme en la edad porque una mujer puede usar lo que quiera, no hay límites en mis diseños”, afirmó tras mencionar que el empoderamiento de la mujer también pasa por el mundo de la moda y que este es el momento para hacer vibrar las fronteras.

Daniela Villa se inspira en Tijuana en el Mercedes-Benz Fashion Week. Vía @ForbesLifeLatam https://t.co/Xx9AkHml6q pic.twitter.com/kLGj1Xb8vH — Forbes México (@Forbes_Mexico) April 29, 2018 PUBLICIDAD

Con una atmósfera fronteriza, la diseñadora originaria de Tijuana se inspiró en la mezcla cultural de su tierra natal para concretar estilismos norteños en el cierre del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, que lució abarrotado en el Frontón México durante una de las dos citas anuales que realiza el evento en el país.

“Vivo el momento, viví mi Fashion Week por primera vez y lo que venga lo viviré de la misma forma; esto me da una madurez para lo que sigue”, dijo la diseñadora.

A continuación te presentamos aspectos de su desfile en el Fashion Week Mexico City:

Te puede interesar: La moda trabaja para ser el nuevo orgullo de México

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí