David Hockney es el artista vivo mejor pagado del mundo

El pintor de 81 años de edad David Hockney se convirtió en el artista vivo mejor pagado del mundo después de que su obra “Portrait of an artist (Pool with two figures)” fuera vendida en una subasta por más de 90 millones de dólares.

La popularidad de este artista se ha incrementado en la última década hasta verse reflejada en este suceso que desplazó a la obra “Ballon dog”, del artista Jeff Koons, que en 2013 fuera vendida en 58 millones de dólares.

La corriente pop art de los 60, a la que pertenece David Hockey, le ha ganado más adeptos a su trabajo, reflejo de esto fue su gran éxito en la retrospectiva que tuvo en 2017 en el Tate Britain, donde recibió más de 450 mil visitantes que abarrotaron la sala de exposición, obligando a que el recinto mantuviera sus puertas abiertas hasta la medianoche.

Dentro de la obra del pintor, ahora mejor pagado del mundo en vida, destacan, además de la pintura, el collage con fotografías, así como su colaboración con escenografías de obras de teatro.

“Portrait of an Artist (Pool with two figures)” es un reflejo del estilo que ha marcado la obra del artista, el cual ha sido mayormente relacionado con su vida personal y la gran influencia que le generó vivir en California en una etapa de su vida. La obra esta basada en dos fotografías, una de un hombre de pie mirando el suelo y otra de una joven nadando, teniendo como resultado la pintura ahora más valiosa de su colección.

Como dato curioso, la figura del hombre parado a lado de la piscina en la pintura está inspirada en quien fuera pareja sentimental de David Hockey hasta 1971, Peter Schlesinger.

