Donovan Carrillo: El aprendizaje detrás de su participación en Beijing 2022

Desde Beijing, China, el patinador mexicano Donovan Carrillo comparte en entrevista exclusiva para Forbes Life el sentir y aprendizaje que le ha dejado su reciente participación en los Juegos Olímpicos Beijing 2022. Recordemos que Carrillo es el primer mexicano y latino que llega a la final de patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Desde una de las Villas Olímpicas ubicadas en Beijing comenzaba la charla vía zoom con Carrillo, quien siempre se mostró sonriente— tal como lo suele hacer en sus ejecuciones–. La emoción con la que desde un inicio nos compartió su experiencia fue latente en todo momento.“Todavía con la emoción de haber terminado la competencia”, apuntaba Carrillo.

¡Acompáñanos y conoce lo que nos contó!

¿Cuáles son tus sentires acerca de ser el primer mexicano y latino que llegó a la final de patinaje artístico en las Olimpiadas de Invierno de Beijing?

Donovan Carrillo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 Foto: © Matthew Stockman / Getty Images

El tener la oportunidad de ser uno de los primeros en Latinoamérica en obtener un logro como este me hace sentir muy feliz. Cuando yo estaba chico y platicaba con las personas acerca del sueño que yo tenía dentro del patinaje, la mayoría de las veces me decían que estaba loco por intentarlo –solamente por imaginarlo y soñarlo–. Tener la oportunidad de mostrar a un país y a una nación; a un continente, que realmente, los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos. Me emociona mucho porque creo que va a ayudar a que el deporte crezca de una manera muy importante porque va a existir un ejemplo, va a existir la posibilidad de que niños y niñas se atrevan a practicar el deporte –y tal vez– puedan encontrar su pasión como yo la encontré en el patinaje artístico.

¡Descubre!:

Exclusiva: Rommel Pacheco desde Tokyo comparte sentires antes de decir ‘adiós’

¿Cómo fueron tus inicios en el patinaje?

Mis inicios en el patinaje fueron una casualidad, no fue algo que estuviera planeado. En el 2007 mi hermana vio una película –sueño sobre hielo–, y a partir de ahí insistió con mis padres a que la llevaran a clases de patinaje. Fue gracias a ella que yo conocí el deporte

Siempre fui un niño inquieto, entonces mientras esperaba a mi hermana fuera de la pista, me encantaba hacer: ‘parada de manos’, ‘mortales’, ‘ruedas de carro’; todo lo que hacia en gimnasia y clavados. Eso despertó la atención de mi entrenador (Gregorio Nuñez), y a partir de ahí todo se juntó, comencé a patinar y poco a poco el patinaje me fue atrapando.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado esta participación olímpica?

Donovan Carrillo del equipo de México durante el patinaje libre individual masculino el sexto día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en el Capital Indoor Stadium el 10 de febrero de 2022 en Beijing, China. Foto: © Catherine Ivill/Getty Images.

Toda esta experiencia de estar rodeado de los mejores deportistas de todas las disciplinas invernales es muy motivador, te encuentras con lo mejor de lo mejor. Tener la oportunidad de poder traer a mi país es algo con lo que he soñado toda mi vida. Desde muy chico tenía la inquietud de representar algún día a mi país en unos juegos olímpicos. Lo que comenzó como un sueño posteriormente fue una meta hasta que finalmente tuve la oportunidad de tener un buen entrenador que me guiara para llegar a ella. Seguimos todo el plan y lo único que sé de estar aquí es vivir, lo que puede aprender más es todo el profesionalismo que tienen todos los deportistas. Todo radica en tener un sueño.

Para mí esta experiencia es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Estoy muy motivado, quiero seguir soñando. Ese es mi mayor aprendizaje aquí en los Juegos Olímpicos.

¿Qué le dirías a todos aquellos que persiguen un sueño?

Algo muy importante para mí es invitar a la gente que sueñe en grande, no necesariamente con los Juegos Olímpicos, cada uno de nosotros tenemos un destino y muchas veces no llegamos a él por dudar de nosotros mismos o por escuchar a tras personas que nos dicen que va a ser imposible. Cada uno de nosotros tenemos consciencia de nuestras aptitudes, de nuestras fortalezas y todo lo que tenemos para llegar a nuestros objetivos. Es muy importante que lo que nos planteemos sea desafiante porque es cuando viene el mayor crecimiento.

Donovan Carrillo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 Foto: © David Ramos / Getty Images

Hay que proponemos metas complejas, metas difíciles –por supuesto que sean asequibles, que no sean de un día para otro–. Recordemos que a mí para llegar a Juegos Olímpicos me tomo 14 años. Entonces es importante invitarlos a que sueñen en grande, pero que también sean pacientes porque ahora que tengo la oportunidad de vivir esta experiencia me doy cuenta de que lo que más vale la pena a veces es lo que tarda más tiempo en llegar…una vez que llegas, vale la pena.

¿Cuáles son los aspectos que consideras reforzar en tu disciplina?

Estos Juegos Olímpicos han sido de mucho aprendizaje para mí y realmente yo veo esto como una preparación para llegar más fuerte que nunca al siguiente ciclo olímpico. La mira esta en Milán 2026, estoy seguro que la participación en Beijing es el inicio de algo más grande. Trabajaré más duro y específicamente buscaré una dificultad técnica más compleja –principalmente en los saltos–. Es impresionante lo que ha crecido el deporte en los últimos años, cada vez hay más saltos cuádruples y son muy complejos –en los entrenamientos yo he logrado aterrizar dos–.

Nos encontramos en el proceso de maduración de ambos, acá en Beijing intentamos uno –en ambos programas—, pero para 2026 vamos a estar muy listos y tener un programa más competitivo hablando técnicamente para estar compitiendo codo a codo con los mejores.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram