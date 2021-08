Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Ante una esperada final en la que Rommel Pacheco hoy apuesta con ansias poder debutar, la esperanza se hace presente para todo México en Tokyo 2020. En entrevista exclusiva con Forbes Life, el clavadista de origen yucateco, compartió momentos antes de las semifinales, desde lo más íntimo, sus sentires e inspiraciones en vista de esta escena olímpica, la última y con la que despedirá su carrera profesional.

Pacheco es el deportista de alto rendimiento que a pesar de la adversidad: lesiones, años y temporadas difíciles, nunca ha perdido la esperanza, “creo esa ha sido la clave del éxito”, destaca Pacheco.

La entrevista

¿Significado de Tokyo 2020 para Rommel Pacheco?

Tokyo 2020, son sin duda unos Juegos Olímpicos atípicos, inesperados, pero que me da muchísimo gusto que se hayan realizado, es mi cierre, mi broche de oro, con esta me despido de más de 25 años de carrera deportiva profesional, con esto digo adiós, entonces contento de estar aquí.

¿Qué anécdota al momento ha tocado tu corazón en Tokyo 2020?

Me emociona ver las premiaciones, me emociona estar aquí, hubo un escenario en mi mente en el que no iba a estar en estos Juegos Olímpicos, y el estar aquí, haciendo lo que más me gusta por última vez; creo que no hay mejor anécdota para mi corazón que esa.

Actualmente ¿Cuáles son los pensamientos que circulan en tu mente?

Alberga mucha esperanza, muchas ganas de tener una excelente competencia para despedirme de la mejor manera, pero también hay una parte de mi donde hay nervio, hay temor, es algo con lo que un deportista tiene que convivir, ya llevo bastantes días en Tokyo, y eso hace que pienses más cosas. A mi me gusta llegar lo más pegado a una competencia, pero esta ocasión llegue con anticipación, es por eso que tienes que enfocar tu mente en que todo sea positivo, así es que el día de hoy lo que quiero es disfrutar la competencia y para poderla disfrutar es hacer bien mis clavados, bien mis ejecuciones, concentrarme en cada movimiento, en cada paso, en cada clavado que tengo que hacer para que lo realice como es debido.

Foto: EFE/ Fernando Bizerra.

¿Cuál es tu visión del talento mexicano en tu disciplina?

Los mexicanos tenemos el talento para este deporte, tenemos una gran escuela ahora con la escuela china de clavados. Nuestro cuerpo es muy apto para este deporte, son ya muchos años donde la gente en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales: centroamericanos o panamericanos nos ha visto ganar y eso motiva a que haya una escuela y muchos niños quieran practicarlo.

¿Qué técnicas de relajación implementas en tu jornada?

Visualización y respiración son las que más utilizo a la hora de estar en el trampolín o afuera para tranquilizarme. Una buena respiración y una buena visualización son muy importantes.

Foto: EFE/EPA/Patrick B. Kraemer.

¿Cómo es una rutina de entrenamiento de un atleta de alto rendimiento?

Si no estás en competencia es un entrenamiento entre 5 y 7 horas y media de lunes a sábado, si estás en competencia puede variar entre 4 y 2 horas de entrenamiento diario.

Un día en el GYM comienza con pesas, primero troto unos 20 min para calentar, luego utilizo los aparatos de fortalecimiento de pierna, después hago un poco de press, luego de sentadilla, luego el fortalecimiento de la parte del core y luego la de fortalecimiento de brazos. Es una rutina enfocada en general en todo el cuerpo, pero me centro en que la fuerza en las piernas sea fuerza explosiva.

¿Qué comes en un día de Olimpiadas?

Trato de cuidar mi alimentación, como verduras, un poco de carbohidratos, de proteína, trato de mantener la misma dieta que llevo en México, ni comer más, ni comer menos, comer lo que tengo que comer.

Si tuvieras a tu ideal más grande frente a ti en Tokyo, ¿qué le dirías en este momento? ¿Quién es esa persona?

Sería a Rommel Pacheco, y le diría: ¡Disfruta, enfócate, tranquilo y dalo todo!

