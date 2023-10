Abierto Mexicano de Tenis confirma 5 tenistas del Top 10

La edición XXXI del Abierto Mexicano de Tenis contará con la participación de 10 jugadores que se encuentran dentro del Top 20 del Perpperstone ATP Rankings, cinco de los cuales se encuentran en el Top 10.

La lista del torneo, que se celebrará del 26 de febrero de 2024 al 2 de marzo del mismo año en Acapulco, es encabezada por el danés Holger Rune (No. 4), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 5), el estadounidense Taylor Fritz (No. 8), el noruego Casper Ruud (No. 9) y el alemán Alexander Zverev (No. 10).

A ellos se suman los estadounidenses Frances Tiafoe (No. 11), y el finalista en la última edición Tommy Paul (No.13), además del italiano Lorenzo Musetti (No.18), el búlgaro Grigor Dimitrov (No.19) y la joven promesa de Estados Unidos Ben Shelton (No.20).

Al respecto Álvaro Falla, CEO de Mextenis, empresa que impulsan este deporte, se dijo emocionado de que el Abierto Mexicano de Tenis, número uno en el país y Latinoamérica, anuncie para esta edición una amplia lista de jugadores de alto rango.

Asimismo, recalcó que la celebración en México del Abierto Mexicano de Tenis es doble ya que los torneos ATP 250 de Los Cabos y ATP 500 de Acapulco se disputarán en semanas consecutivas, lo que es aprovechado por los tenista para su preparación rumbo al Indian Wells, además de los puntos que pueden ir sumando y el premio que obtendrán.

