Karolina Pliskova, la reina del saque ace se despide de Guadalajara

Por Claudio Landucci / Enviado especial

Karolina Pliskova, número 4 del ranking mundial derrotó a su coterránea Barbora Krejcikova, quien estaba mejor sembrada, en la ultima jornada del grupo Teotihuacán en las Akron WTA Finals Guadalajara.

Te puede interesar: Afición mexicana impulsa a Aryna Sabalenka

A pesar de la impresionante remontada después de caer 6-0 en el primer set, Pliskova no calificó a las semifinales. Así, la checa de 29 años se despide del torneo con dos victorias y una derrota.

Al terminar el partido, Pliskova hablo en exclusiva con Forbes México y dio las siguientes declaraciones.

Forbes México: Karolina, muchas felicidades, conseguiste una gran remontada.

Karolina Pliskova: Gracias.

FM: Empecemos por la gente en las gradas; estuvieron coreando tu nombre y animándote todo el partido. ¿Qué efecto tuvo sobre tu juego, especialmente después del primer set?

KP: Mucho, lo tengo que admitir porque creo que estaba mental y físicamente muy abajo después del primer set, pensé que estaba jugando horrible y ella estaba jugando increíble, así que fue una combinación de cosas. Pensé: okey, esto es todo, este será mi último juego y lo perderé de mala manera, pero luego las personas, especialmente después de que gané el primer juego en el segundo set, comenzaron a animarme y a gritar mi nombre y realmente me ayudaron a volver a este partido.

Con 11 aces, Pliskova logro mantener su saque durante el segundo y tercer set para llevarse ambos parciales por 6-4. Foto: Akron WTA Finals Guadalajara.

FM: Estás aquí como la jugadora más experimentada del torneo. Ya has jugado las finales cinco veces consecutivas. ¿Cómo condiciona eso tu juego frente a las jugadoras menos experimentadas?

KP: Creo que puede ser cualquier cosa. Algunas jugadoras, como puedes ver, están jugando muy bien y creo que es porque están muy emocionadas, sólo están disfrutando, sin pensar realmente en los partidos, en los resultados, en si van a perder o no. Como Badosa, que veo todos los días prácticamente en la alberca y está jugando un gran tenis, así que creo que puede ir por ambos sentidos. Pero, por supuesto, la experiencia en este tipo de torneos, en los que realmente tienes que pensar en el marcador y en conseguir la victoria para permanecer dentro, puede ser de gran ayuda.

FM: El tenis femenino está atravesando una gran etapa de impulso en términos de competitividad e impacto global. ¿A qué crees que se debe esto?

KP: Creo que es porque tenemos muy buenas tenistas. Por supuesto, todos los países tienen grandes jugadoras, como el mío; hay grandes jugadores checas y el nivel en este momento es genial. Es muy emocionante para los fanáticos que nunca se sabe quién va a ganar; hay tantas jugadoras jóvenes, tantas jugadoras que nunca han jugado aquí y todavía tienen la oportunidad de ganar este torneo y creo que eso es emocionante.

FM: Muchos jóvenes deportistas y fanáticos del tenis en México están siguiendo este torneo, sobre todo ahora que está aquí, ¿tienes algún mensaje o consejo para ellos?

KP: Sí, por supuesto, es mi segunda vez en México y me encanta estar aquí, jugar aquí, la gente es increíble y me encanta el apoyo que recibo de estos fanáticos. Me encantaría verlos si tengo la oportunidad de competir en un partido más.

Saques ace con causa social

Durante la conferencia de prensa, Karolina menciono estar orgullosa de poder encontrar su juego y conseguir la victoria después del primer set. La reina de los aces habló del proceso que implicó regresar a su nivel habitual, simplificando sus tiros y aprovechando los puntos fuertes de su juego, especialmente el servicio.

Con 11 aces, Pliskova logro mantener su saque durante el segundo y tercer set para llevarse ambos parciales por 6-4. Con estos saques aporto 1,650 USD a la Cruz Roja de Guadalajara gracias a la campaña ACEing cáncer, que contribuye con 150 USD por cada ace durante el torneo.

A pesar de haber obtenido dos victorias, fue el criterio de desempate de porcentaje de sets ganados el que costó a la checa la clasificación a las semifinales después de que la española Garbiñe Muguruza derrotara en sets corridos a la ya clasificada Annett Kontaveit, para robar así la segunda plaza en las instancias finales del torneo.

La española Paula Badosa, en tanto, ya aseguró su clasificación en el segundo grupo del torneo, mientras que la última plaza será para la ganadora del partido de este lunes en la noche entre María Sákkari y Aryna Sabalenka.

Te puede interesar: Guadalajara hará historia al recibir a las ocho mejores tenistas del mundo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram