Afición mexicana impulsa a Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, sembrada número 1 del Akron WTA Finals Guadalajara, jugó un partido intenso contra la polaca Iga Swiatek este sábado y consiguió la victoria en la segunda jornada del grupo Chichén Itzá.

Al término del partido, la tenista bielorrusa conversó en exclusiva con Forbes México. Estas fueron sus declaraciones.

Forbes México: Hablemos de la afición; esta es la primera vez que juegas un torneo en México, ¿qué opinas del ambiente tenístico? ¿cómo impulsó tu juego para conseguir la victoria esta conexión que has tenido con la gente en las gradas?

Aryna Sabalenka: La afición es increíble, ojalá hubiera recibido el mismo apoyo en el US Open. No sé cual es la razón detrás de este lazo tan fuerte entre los fanáticos y yo, pero fue fundamental para conseguir la victoria; nunca había sentido un nivel de apoyo tan alto.

*Nota: En el cuarto Grand Slam de la temporada, Sabalenka fue eliminada en las semifinales por la joven canadiense de 19 años Leylah Fernández, quien en esa ocasión recibió más apoyo del público. Durante el partido de este sábado, Sabalenka recibió gran apoyo de la afición mexicana presente en el Estadio de tenis Akron.

Sabalenka fue recibiendo cada vez más apoyo de la gente en las gradas a lo largo del partido. Foto: Akron WTA Finals Guadalajara.

FM: Con la temporada llegando a su fin, hagamos un ejercicio retrospectivo: ¿Cuál fue la llave del éxito para cerrar el año como la mejor sembrada para las finales? ¿cuáles fueron los puntos mas altos para ti en esta campaña?

AS: La clave está en siempre pelear y nunca rendirse; en saber que se puede superar cualquier reto. Los puntos más altos de la temporada fueron Wimbledon y el US Open, pero también tengo que agregar el partido de hoy a la lista.

FM: Con sólo 23 años llegar a unas finales como la número 1 y favorita para ganar significa que has aprendido a lidiar con la presión del profesionalismo desde muy joven. ¿Cómo has aprendido a trabajar con la presión que esto implica?

AS: He tenido que llamar a mi psicóloga en dos ocasiones desde que llegue a Guadalajara, especialmente después del primer partido. Ella ha sido de mucha ayuda para mí; me ha ayudado a mantener la calma y a poder trabajar para conseguir este tipo de resultados.

FM: ¿Tienes algún mensaje para los atletas jóvenes mexicanos que buscan seguir tus pasos?

AS: La clave está en nunca rendirse y dar todo de ti, no como yo lo hice en el primer partido.

Durante una conferencia de prensa, Sabalenka dijo que necesitó tiempo para ajustarse a las condiciones de Guadalajara. La tenista reconoció que jugar en grandes altitudes es algo que le puede ayudar mucho si logra adaptarse rápido a las condiciones locales, tal y como hizo en el abierto de Madrid, en donde levantó el trofeo este año.

Sobre un regreso a México la próxima temporada, dijo que le gustaría que el torneo se organizara un año aquí y otro en China, sede regular de esta competencia. Lo anterior, por la gran afición que tienen ambos países.

Con este resultado, Sabalenka se juega la clasificación a semifinales el lunes contra la griega y cuarta sembrada del torneo Maria Sákkari, quien al igual que le bielorrusa tiene un récord de 1-1 en su paso por Guadalajara.

