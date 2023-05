Esta es la plataforma que impulsa a atletas mexicanos

Lorena Ochoa, Sergio “Checo” Pérez y Saúl “Canelo” Álvarez son atletas consagrados que han puesto el nombre de México en lo alto, demostrando que tenemos talento. Bajo esta premisa es que surge Sinergia Deportiva (SINDE), que en palabras de su director, Bernardo Soto Borja, es una plataforma que busca hacer visibles a los nuevos talentos deportivos de alto rendimiento y que a su vez se promueva la reconstrucción del tejido social a través de deporte.

Con casi un año de trabajo enfocado en la promoción de estos deportistas, la organización arrancó con Alan “Rey” David Picasso, un boxeador que ya es campeón mundial juvenil de la WBC, intercontinental, de Norteamérica y que está rankeado en el puesto número 3 por la Clasificación del Consejo Mundial de Boxeo en el Peso Gallo.

Foto: Mariana Martínez de Alba

A él se suman Noel León Vázquez, campeón de Nascar México Challenge y de Fórmula 4; así como Larissa Carrillo, campeona nacional de golf, triunfadora en varios torneos en Estados Unidos, mejor mexicana junior rankeada en el WAGR y que forma parte de la selección mexicana junior.

La encomienda

Se podría pensar que Bernardo es una especie de casa talentos, pero su principal tarea es crear sinergias con empresarios y empresas para promover constantemente a estos jóvenes para que así obtengan apoyos económicos que les permitan seguir sus sueños deportivos y consolidarse como los mejores.

Foto: Larissa Carrillo/cortesía SINDE

Soto reconoce que el respaldo se da debido al poco apoyo que reciben los atletas de las federaciones o gobiernos locales y puntualiza que en SINDE no reciben ni dan dinero, solo buscan la posibilidad de que los deportistas sean reconocidos y que empresas socialmente responsables se interesen por ellos, apoyándolos monetariamente.

“No estamos hablando del talento que pueden llegar a ser, sino que ya es un talento, campeones del mundo, regionales o nacionales”, detalla Bernardo.

SINDE se enfoca en tres etapas, la primera se centra en buscar deportistas con un buen perfil, actualmente ya cuentan con 12 atletas confirmados y 4 más por incluirse en la lista. Posteriormente se busca difundirlos en todas las vías de comunicación posibles y finalmente está el acercamiento o cruce con empresas socialmente responsables para que volteen a ver el proyecto y se acerquen a cada uno de los deportistas para apoyar su carrera.

Bernardo Soto admite que el principal problema que enfrentan es abrir puertas para los jóvenes; sin embargo, cree fielmente que esto es una forma de crear un plot twist en la juventud mexicana al ver a este talento deportivo y aspirar a ser como ellos, disciplinados, dedicados y triunfadores en sus ramas.

Foto: Noel León Vázquez/cortesía SINDE

“Cuando el niño se empieza a meter a los entrenamientos los llevan sus padres, cuando llegan las competencias van los papás y van los hermanos, van los amigos; qué pasa con esto, se empieza a hacer una reintegración del tejido social desde un punto de vista positivo, no de malas noticias, y eso es lo que tenemos que tender a apostarle; si los niños no tienen ejemplos, no tienen ídolos cercanos o los ven muy lejanos, no les estamos dando opción a que tengan cerca esta aspiración”, puntualizó.

