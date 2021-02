En un Super Bowl que se vivió en escenarios atípicos, el cantante canadiense The Weeknd, tomó el Raymond James Stadium para ofrecer gala de su talento en el espectáculo de medio tiempo. En medio del partido entre los Tampa Bay Buccanneers y los Kansas City Chiefs, el artista atrajo millones de miradas para una presentación histórica.

Apostando en medio de un imponente escenario, decenas de bailarines, fuegos artificiales, luces y más, The Weekend se llevó la noche del partido. Cabe destacar que, tal como lo anunciaba en días previos, el artista no contó con la participación de otros invitados musicales.

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, llegó al escenario en su ahora característico atuendo de saco color rojo, camisa banca con corbata y pantalón negro, una propuesta de Matthew M Williams, quien fuera el mismo director creativo de Givenchy; esta vez se encargó de crear el vestuario de The Weeknd para esta ocasión.

The Weeknd durante el espectáculo de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LV en el estadio Raymond James en Tampa, Florida. Foto: © Kevin C. Cox / Getty Images.

El cantante lo advirtió y cumplió. Este sería un show de medio tiempo único y especial, y para lograrlo, el artista aportó dinero para crear el ambiente que imaginó para su presentación.

Convenciendo a miles y decepcionando a otros, The Weeknd cantó sus temas más populares como ‘Starboy’, ‘The Hills’, ‘I can’t feel my face’, ‘I feel it coming’, ‘Save your tears’, ‘Earned It’, y por supuesto, su tema más sonado de los últimos meses, ‘Blinding lights’.

Si te perdiste el show del medio tiempo de The Weeknd, no te preocupes. A continuación te dejamos el video de su presentación para que revivas la experiencia que paralizó a millones de personas alrededor del mundo.

