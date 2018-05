Días 8 y 9 del Festival de Cine de Cannes: la nota de color

Spike Lee fue una de las figuras que más acaparó reflectores en la conferencia de prensa de su nueva película BlacKKKlansmen durante el Festival de Cine de Cannes 2018, la cual detalla una operación policiaca que se infiltró en el corazón del Ku Klux Klan.

En dicho evento, Lee no perdió la oportunidad de insultar al actual mandatario estadounidense Donald Trump en seis ocasiones distintas de forma, digamos, altisonante, por su suave postura contra la ideología nacionalista que permea en los Estados Unidos de hoy.

Por otro lado, el cineasta danés Lars Von Trier regresó a Cannes siete años después de haber sido declarado persona non grata por sus polémicas declaraciones de simpatía nazi. La nueva bomba que el cineasta arrojó en la Croisette fue The House that Jack Built, su nueva película que no repara en violencia, crueldad y misantropía. Un acto ya de sobra conocido y que, más que escandalizar, provocó irritación y fatiga entre los asistentes. En la siguiente entrega comentaremos la película.

La competencia

La última fase de la filmografía del cineasta nipón Hirokazu Koreeda se ha caracterizado por la agudamente sensible exploración que ha hecho de la fragilidad, volatilidad y dureza de los vínculos familiares y los curiosos híbridos de vínculos que conocemos como familia. En Shoplifters la sangre es lo menos importante para construir una familia y se sustituye con compasión y atención. La película presenta la historia de una familia hechiza, principalmente dedicada a un metódico robo hormiga en tiendas de conveniencia, que con la adición de la pequeña Juri iniciará un complicado proceso de transformación.

La película encuentra al cineasta japonés en plena forma, quizá un poco reiterativo en ideas que ya ha abordado en otras películas, resultando particularmente notable el trabajo con sus actores, en especial con Jyo Kairi y Lily Franky, quién también brilla con un rol muy similar en De tal padre, tal hijo

Asako I & II presenta una historia que está a medio camino entre el Woody Allen de La rosa púrpura del Cairo (1985) y el Hong Sang So de Yourself and yours (2016). Asako es una joven que se enamora profundamente de Baku hasta que un día este decide, así sin más, dejarla. Un par de años después, Asako conoce a Ryhuku, un joven idéntico a Baku con el que se establecerá para formar una relación estable y madura que se verá a prueba cuando cinco años después, Baku regrese a la vida de Asako de forma inesperada.

Obra del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi que explora la condición humana desde una perspectiva de enorme gentileza y profunda generosidad, sin dejar una postura crítica y de un tono agridulce atípico en un festival asiduo a las posturas más radicales y pesimistas sobre el mundo contemporáneo.

Finalmente y demostrando que la política no esta condenada a la solemnidad, el cineasta estadounidense Spike Lee inyecta un necesario vigor a la competencia oficial del Festival de Cannes con su buddy comedy sobre una operación encubierta en el Ku Kux Klan a cargo de John Stallworth, un policía afroamericano interpretado por John David Washington que si uno cierra los ojos y lo escucha juraría que es Denzel.

Si bien la filmografía de Lee ha sufrido en los últimos años debido a sus vociferantes y controvertidas posturas políticas, que se han reflejado en trabajos menores y recibidos de forma gélida por audiencias y crítica, con BlacKKKlansmen el humor irreverente y la estridente energía del Lee de Haz lo correcto (1989) se manifiestan en una película cuya hilaridad y naturaleza lúdica son equiparables a su compromiso político, hecho patente en los poderosos minutos finales que funcionan como urgente epílogo a los tiempos que corren en los Estados Unidos de hoy.

