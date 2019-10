5 cosas que no sabías de Joaquin Phoenix en la piel del ‘Joker’

Hace unos días tuvo su estreno mundial ‘Joker’ y desde entonces ha sido todo un éxito. Pese a la polémica que la rodea, hay una cosa que sale a relucir: la excelente interpretación de Joaquin Phoenix.

Un personaje que el mismo actor ha confesado a diversos medios no ha sido fácil desarrollar. Por tal motivo, desde el conocimiento del proyecto, Phoenix se introdujo en un siniestro camino que lo condujo a lograr una de sus más grandes interpretaciones al momento, según la crítica especializada. Y si aún no te queda claro por qué ha sido tan reconocida su interpretación, hemos reunido cinco hechos que rodearon al actor en la creación de su versión personalísima del reconocido villano de Ciudad Gótica.

1. Reconocimiento de la crítica especializada

‘Joker’ tuvo el mejor estreno que podía anticipar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Las primeras reacciones se traducen en ocho minutos de ovación por parte de los espectadores, conmovidos por la actuación de Joaquin Phoenix. Y no solo eso: la película se llevó el León de Oro, el mayor galardón del festival. ‘Joker’ escribía así un nuevo capítulo en la historia del festival al ser la primer película ganadora del reconocimiento con un villano proveniente de los cómics como protagonista. Desde entonces, la polémica tomó los reflectores poniendo en el centro al actor estadounidense.

2. Un villano preparado a detalle

El camino para llegar a encarnar al ‘Joker’ requirió un proceso que llevó largo tiempo desarrollar a Joaquin Phoenix. Basta decir que pasó ocho meses sumergido en el estudio de su personaje. Fue así que logró definir desde su risa patológica hasta cada uno de sus movimientos. Todas las facetas del villano expresadas en su comportamiento son resultado del estudio previo realizado por el actor.

3. Una inspiración perturbadora

Quienes han tenido la oportunidad de ver ‘Joker’ no pueden más que elogiar el trabajo de Joaquin Phoenix. Él, además de tomarse su tiempo para la preparación del personaje, también se inspiró en otros personajes. Y particularmente destacan dos referencias. La primera, proveniente del baile del actor Ray Bolger, quien interpretó al espantapájaros en ‘El Mago de Oz’, en ‘The old soft shoe’; de él, Phoenix capturó la esencia de su baile y le dotó de un toque de arrogancia que condujo al baile del ‘Joker’.

La segunda referencia queda visible en su maquillaje, similar al usado por el payaso Pogo, un célebre asesino serial a quien se le atribuyen, por lo menos, 33 homicidios. Qué mejor fuente de inspiración para este payaso trastornado que la proveniente de otro payaso asesino. Durante la cinta se ve a Joker constantemente retocar su maquillaje con profunda dedicación; tanto, que desata escalofríos, pues hasta la sangre se convierte en parte del maquillaje.

4. Una transformación rigurosa

A mitad de su preparación, Joaquin Phoenix inició el mayor reto para dar vida al personaje: perder 23 kilos. La notoría delgadez de su personaje se puede notar a lo largo de la cinta.

Y no, detrás de su pérdida de peso no está una dieta con manzanas, como se ha mencionado en distintos medios. Más allá de solo perder peso, el actor tuvo una supervisión profesional durante cuatro meses. Y aunque ha aceptado que fue un proceso complicado, esta dieta extrema le ayudó a tener mayor fluidez sobre su cuerpo para hacer distintos movimientos. El actor ha revelado que incluso la sensación de no poder comer lo que deseaba fue aplicada en la construcción de su personaje.

5. Una risa inconfundible

Otro de los puntos que dan un toque siniestro al personaje es sin duda su risa. Para conseguirla, Joaquin Phoenix se documentó en los casos de pacientes que tienen risa patológica, una enfermedad en la que la risa llega de manera involuntaria y se torna hasta cierto punto incontrolable, pues los pacientes se ríen sin necesidad de sentirse alegres.

Quienes sufren de esta condición viven una dura realidad que los lleva de una risa irónica al dolor. Al respecto, un claro ejemplo es la escena en la que el ‘Joker’ interactúa con un pequeño en el transporte público. La enfermedad de origen neurológico, también conocida como epilepsia gelástica, sirvió de inspiración al actor para emplearla con su sello personal en el ‘Joker’, siendo una de sus libertades creativas.

Estos elementos lograron en suma que Joaquin Phoenix nos regalara una de sus más grandes interpretaciones. Muchos de los que ya han visto la película piden que sea el próximo ganador del Oscar a Mejor Actor. Un premio que, según la crítica especializada, podría estar sujeto a la controversia al considerar la exposición de un personaje tan violento como lo es el ‘Joker’.

