‘El Espacio 23’, la nueva apuesta artística de Jorge Pérez

Hablar de la apertura de El Espacio 23, en una calle homónima de Miami, ilumina la mirada de Jorge

Pérez, el empresario latino que da nombre al Pérez Art Museum y que alterna su vida entre la planeación de desarrollos inmobiliarios de alta gama y la búsqueda, incansable, de nuevas piezas artísticas firmadas por artistas contemporáneos. Es por ello que las obras que integran “Time for Change: Art and Social Unrest in the Jorge M. Pérez Collection”, primera exhibición en El Espacio 23, abordan las problemáticas recurrentes de la sociedad bajo la perspectiva de un nutrido grupo de artistas contemporáneos que exploran temas como migración, racismo, colonización y sexismo, en un recinto del cual es imposible salir sin una nueva reflexión alojada en la cabeza.

“La primera exhibición es muy política. Desde que empiezo a coleccionar arte, los problemas de la sociedad han sido muy importantes para mí. Yo me crié en Argentina; después, en la Revolución de Cuba; luego, en Colombia; y todo el tiempo miraba esas discrepancias tan grandes entre quienes tenían y quienes no tenían. Siempre ha sido algo que me ha preocupado, y he pensado en el arte como una forma de exhibir los problemas que tenemos en la sociedad. Por eso, al escoger el primer tópico para las exhibiciones, se me hizo muy importante mostrar cómo el artista interpreta y enseña los problemas que tenemos”, explica el ceo y fundador de The Related Group, gigante inmobiliario de Estados Unidos y Latinoamérica.

Jorge Pérez pasa los días inmerso en la dualidad que representa la integración de sus facetas como empresario y coleccionista de arte. Por ello, mientras planifica la construcción de nuevos edificios monumentales y analiza las estadísticas de crecimiento de la población (por mencionar una variable indispensable en la toma de decisiones en su campo), también incluye en su agenda la visita a galerías, ferias y residencias de artistas en busca de inspiración.

El objetivo de esta búsqueda personal, afirma, se sustenta en el logro de un cambio de paradigma en torno a la percepción de la comunidad latina en Estados Unidos. Y éste es un sueño cumplido por el primer latino en dar nombre a un espacio público de relevancia cultural en aquel país.

“Hace 40 años, pensaba en dos cosas: tener una gran colección de arte latinoamericano, y que esa colección fuera parte de un gran museo que ayudara a Miami a convertirse en un centro cultural de Latinoamérica. El sueño ya se cumplió, cuando se creó el Pérez Art Museum. Ya somos una parte integral de la sociedad; no somos el que viene aquí a buscar, sino el que da. Esto va a ser un ejemplo para toda la comunidad latina: que podemos, que damos, que le devolvemos a la sociedad”.

También explica su compromiso con la filantropía a través de su participación en The Giving Pledge, pacto que agrupa a millonarios de todo el mundo y que canaliza 50% de sus recursos a la búsqueda de lograr cambios para mejorar el mundo.

“Si tienes el dinero disponible, deberías ayudar a la sociedad, no sólo porque debes hacerlo, porque es bueno, sino porque vas a prevenir los problemas que nos van pasando en todos los países de Latinoamérica. Cuando hay personas que tienen billones de dólares y otras que están muriendo de hambre, se crean problemas que muchas veces resultan en actos de fuerza”, explica.

Jorge Pérez afirma que el arte se ha convertido en parte central del ADN de The Related Group y permea en todos los proyectos de la compañía. “No hay un edificio que nosotros construyamos que no lo llenemos de arte. Los edificios se vuelven muy reconocidos por esa inversión artística. Creemos que, cada vez más, el público en general quiere tener arte cerca. Por eso gastamos tanto en ello, no sólo por la belleza, sino porque es bueno para los edificios, para la sociedad, que se vea. El único que no nos dejó poner arte dentro del edificio fue Giorgio Armani… y tuvimos que poner esculturas afuera. Quedó precioso”.

MIRA EMPRESARIAL

Los proyectos inmobiliarios de Jorge Pérez trascienden la frontera de Estados Unidos y alcanzan a Latinoamérica, particularmente a México, Argentina y Brasil. En nuestro país, The Related Group afina la construcción de cinco torres de lujo en Cancún, además de dos proyectos adicionales en la Ciudad de México y uno más en Zihuatanejo, Guerrero. En Buenos Aires, Argentina, el grupo trabaja en la construcción de tres torres llenas de arte. En São Paulo, Brasil, cinco torres premium se abren paso en el horizonte y alojan una curaduría de arte que prioriza el talento brasileño.

