El libro de Stephen King que relata una pandemia global

En medio de la reciente declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca de la nueva cepa de Coronavirus (Covid – 19), que se ha propagado por más de 100 países en las últimas semanas, han surgido planteamientos y cuestionamientos de lo que está sucediendo, pero esta vez desde un punto de vista conspirativo.

Sí, la humanidad a veces se cuestiona este tipo de crisis que intenta explicar y entender con base en una teoría, descubrir si antes alguien ya nos alertaría de lo que el mundo estaría por vivir, esta ocasión refiriéndonos a lo que el planeta tierra vive con la llegada del Covid – 19.

Esta ocasión retomaremos al famoso novelista Stephen King y su libro apocalíptico de 1978 titulado “The Stand”, en el que se plantea una historia que ha despertado controversia para muchos, ya que narra una situación de crisis similar a la que actualmente se está viviendo con la llegada del Covid – 19, donde muchos países se están viendo obligados a tomar medidas preventivas para frenar un contagio latente.

El libro post-apocalíptico relata la propagación de un virus mortal que rápidamente elimina a la mayoría de la población mundial. Sin embargo, la enfermedad del libro se trata de un experimento de armamento biológico que accidentalmente se libera en una base del ejército estadounidense y se sale de control.

El autor estadounidense se dio a la tarea de disipar rumores a través de sus redes sociales, pidiendo a sus fans que no entraran en pánico, pues el Covid-19 “No es remotamente tan serio (como el virus del libro)”, y urgió que tomaran las precauciones necesarias como lavarse las manos constantemente.

No, coronavirus is NOT like THE STAND. It’s not anywhere near as serious. It’s eminently survivable. Keep calm and take all reasonable precautions.

