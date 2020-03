Covid-19 obliga a cancelar diversos eventos deportivos, festivales musicales y culturales por todo el mundo. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al Coronavirus como una pandemia, las reuniones multitudinarias han tenido que ser canceladas, o pospuestas para dentro de varios meses.

La lista de cancelaciones es interminable, así como las diversas medidas que se han tomado al respecto para evitar un riesgo de contagio. Con el paso de los días y semanas seguramente habrá nuevos anuncios a la respecto.

Aquí te presentamos una lista de algunos de estos eventos, de los cuales ya hay avisos oficiales de las medidas a tomar.

Futbol: paran el balón

La Major League Soccer (MLS) anunció que suspenderá la temporada 2020 por los próximos 30 días, luego de la orientación que recibieron por autoridades sanitarias, decisión que se da tras el aplazamiento de los partidos de Seattle Sounders contra Dallas FC y el San Jose Earthquakes ante Sporting Kansas City, ambos previsto para el 21 de marzo.

“Major League Soccer ha suspendido los partidos durante 30 días, con efecto inmediato, ya que la liga continúa evaluando el impacto de Covid-19 con su equipo de trabajo médico y funcionarios de salud pública”, notificaron los organizadores del torneo.

De igual manera, se anunció la suspensión del partido entre LAFC y el Cruz Azul de los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

Estos anuncios se suman a las medidadas que han anunciado ligas como la italiana y la española, que frenarán su actividad, como parte de las medidas de prevención ante el brote del coronavirus.

Lee: Real Madrid pone en cuarentena a sus jugadores por contagio de coronavirus

Formula 1

Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Australia. Éste si bien no se ha cancelado, luego de que la localidad de Albert Park presentara su primer caso positivo de Covid-19, la FIA declaró que los pilotos, directores de equipos y demás invitados no podrán ser tocados por ninguna persona externa al evento. Esto quiere decir que el público no se podrá acercar a los corredores para pedirles una foto o autógrafo.

Por su parte el GP de Baréin, a celebrarse el 22 de marzo, se llevará a cabo a puerta cerrada.

También te puede interesar: Mujeres que han hecho historia en el automovilismo

UEFA

La Champions League ha anunciado que se jugarán a puerta cerrada o se cancelarán diversos partidos de la liga como los de PSG vs Borussia Dortmund, Barcelona vs. Napoli, Sevilla vs. Roma o Inter de Milán vs. Getafe. Seguramente habrá más encuentros afectados por estas medidas.

La Media Maratón de Nueva York programada para correrse este 15 de marzo también fue cancelada como medida de precaución ante el Coronavirus.

Coachella y Stagecoach

Los festivales de música y cultura que se celebran en Estados Unidos fueron reprogramados para el mes de octubre del presente año. En el caso de Coachella, se llevara a cabo del 9 a 11 de octubre, mientras que Stagecoach tomará lugar del 23 al 25 del mismo mes.

Muchos otros conciertos, estrenos de cine y demás espectáculos han sido cancelados o reprogramados. Aún queda la incógnita de qué pasará con el máximo encuentro deportivo de este año: Los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta ahora el Comité Olímpico ha mantenido su postura de llevarlos a cabo.

Tomorrowland Winter 2020

El gobierno francés anunció la cancelación de este festival de música electrónica. Uno más de los que se suman a la lista.

Conciertos

Pearl Jam pospuso la parte de su gira mundial ‘Gigaton por Norteamérica’. De esta forma la banda anunció que las fechas de 18 de marzo y 19 de abril en Canadá y Estados Unidos se iban a reprogramar.

Green Day aplazó la gira que tendría en marzo por el continente asiático, el cual incluía conciertos en Singapur, Tailandia, Filipinas, Taipei, Hong Kong, Corea del Sur y Japón.

Madonna por su parte se vio obligada a cancelar las dos últimas fechas de su gira en Francia, luego de que el gobierno de ese país prohibiera los eventos de más de 1,000 personas debido al Covid-19.

NBA

Tras conocerse que el jugador de Jazz de Utah, Rudy Gobert, dio positivo por coronavirus antes del encuentro entre su equipo y el Thunder de Oklahoma City, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) anunció la suspensión de los juegos restantes de la temporada 2019-2020 hasta próximo aviso.

Lee: Suspenden temporada de la NBA indefinidamente por coronavirus

