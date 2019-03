El libro ‘P.D. I Love You’ tendrá una secuela literaria

Una de las historias más populares de amor, dolor y pérdida del cine de la década pasada, ‘P.D. I Love You’, inspirado en el libro del mismo nombre, tendrá una continuación.

Tras 12 años de su primera publicación, la escritora francesa Cecelia Ahern anunció la llegada de un nuevo libro que contará cuál fue el destino de su protagonista.

Para quienes no recuerden, ‘P.D. I Love You’ se convirtió en un éxito al ser llevada al cine. La historia giraba alrededor de la pareja conformada por los personajes Holy y Gerry.

