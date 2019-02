Algunos de estos libros ya están disponibles al público. Otros pueden adquirirse en preventa y el resto aún espera su fecha de llegada a México, lo cual sucederá en el transcurso del año.

1. Darling – Gabrielle Tallent

Es la historia de Tortuga, una niña de 14 años, cautiva en un entorno familiar machista y asfixiante. Ella retará su fuerza interna para vencer sus miedos y las paranoias de su padre para salir adelante ante las catastróficas pruebas de la vida.

“My Absolut Darling” es el título original de este novela que en 2017 y 2018 recibió excelentes críticas del New York Times, The Washington Post, The Times y The Guardian, además de innumerables premios. Fue de los libros más exitosos del año pasado y por su nivel de aceptación mundial ya está disponible en español.

2. Las Rosas de Mayo – Dot Hutchison

Una nueva novela de la autora de “El Jardín de las Mariposas” regresa con una segunda parte y un nuevo misterio: la muerte de una chica degollada en una iglesia y rodeada de flores que inaugura una nueva ola de asesinatos similares. Priya, hermana de esta chica, será quien tenga que descubrir al homicida detrás de las flores con las que adorna la muerte de cada víctima.

3. La muerte de Hitler – Lena Parshina y Jean-Christophe Bridard

Los archivos secretos sobre el supuesto “suicidio” de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. La versión que nadie conoce sobre los restos del Führer y la búsqueda del cuerpo por parte de espías soviéticos miembros de la KGB. Incluye documentos y fotografías confidenciales de los exámenes forenses e interrogatorios de testigos cercanos al dictador.

4. Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar – Victoria Eugenia Henao

La esposa del narco más peligroso del mundo narra por primera vez su testimonio en 512 páginas. En ellas plasma sus memorias sobre su matrimonio al lado de Escobar, el mundo de la cocaína y el Cártel de Cali. Además de cómo presenció una cotidianidad oculta llena de asesinatos de colegas, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

5. Los niños de Asperger – Edith Sheffer

La historia del médico pionero en el diagnóstico del autismo y el síndrome de Asperger en la Viena nazi que revela como Hans Asperger ha sido falsamente celebrado, pues Sheffer no sólo destapa que estuvo involucrado en las políticas racistas de Hitler, sino que fue cómplice de la muerte de miles de niños discapacitados a manos de sus políticas radicalistas.

6. El día que Selma soñó con un okapi – Mariana Leky

Una mujer en un pequeño poblado de Alemania con un extraño don (o maldición). Cada vez que sueña con un okapi, una especie de mamífero similar a la jirafa con rayas blancas y negras en las patas, alguien muere en el pueblo. Ello ocasiona el terror y la fascinación de los habitantes, que le mandan cartas con peticiones y agradecimientos. Más tarde descubrirá que su nieta Luise cuenta con una extraña habilidad parecida a la suya.

7. El secreto de las golondrinas- Anónimo

Durante la Guerra Fría, las fuerzas secretas de la KGB entrenaban mujeres para seducir políticos y empresarios poderosos de Estados Unidos. El objetivo: casarse con ellos e infiltrar información privilegiada a la Unión Soviética. Esta historia narra la historia de Grace Elliot, la periodista estadounidense enviada a Europa del Este que descubre la verdad sobre este ejército de mujeres, conocidas como “Las golondrinas”, y necesita mantenerse viva para publicar la historia y cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales de su país en 2016.

Además de esta selección, títulos como ‘Drácula, el origen’ y ‘Poesía Reunida’, de la autora uruguaya recientemente galardonada con el Premio Cervantes, Ida Vitale, deben estar en tus consideraciones. También otros libros que llegaron a finales de 2018, como ‘La muerte del Comendador’ (I y II) de Haruki Murakami, y ‘Becoming: Mi Historia’, la autobiografía de Michelle Obama; ambos prometen ser de los libros más exitosos también en este año.

