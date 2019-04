El nuevo avance de ‘Game of Thrones’ revela muerte y desolación

El trailer más reciente de la última temporada de Game of Thrones aumenta la expectativa de cara al estreno. Aunque sólo falten un par de semanas para el 17 de abril, su llegada desborda teorías sobre el desenlace de la serie.

El teaser muestra un panorama lleno de muerte y desolación en poco más de un minuto de duración. También se muestran distintas áreas del castillo Winterfell destruidas y casi cubiertas por la nieve.

Ello además de objetos representativos de los personajes, como la mano postiza de Jaime Lannister o el prendedor de la mano de la Reina. También la silla de ruedas de Bran aparece destruía, así como el collar de Daenerys. Además de las espadas de Arya y de Jon Snow, esta última, totalmente ensangrentada, no es buena señal de su destino.

La primera presunción que se hace después de ver el catastrófico escenario es la idea de la muerte de los miembros de la Casa Stark a manos del Rey de la Noche y los caminantes.

The great war was here. #GameofThrones pic.twitter.com/hWSeyHVIPe

— Game of Thrones (@GameOfThrones) April 2, 2019