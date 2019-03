‘Avengers: Endgame’: nuevos detalles salen a la luz

El próximo estreno del universo cinematográfico de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, genera expectativas que aumentan con la proximidad de su llegada. Y aunque aún falta un mes para ese momento, nuevos detalles han salido a la luz, dejando a millones de seguidores impacientes y con ganas de más.

Tal parece que ‘Capitana Marvel’, el último estreno del UCM, no pudo aliviar del todo la espera por la película que marcará una nueva fase para la compañía. No obstante, esta cinta sumó más teorías alrededor del final de la pelea de los superhéroes contra el malvado Thanos.

Y aunque directores, actores y miembros del proyecto se han mantenido herméticos, algunos datos se han seguido revelando, entre ellos, la llegada de nuevos pósters y la duración de la película.

La cuenta oficial de Los Avengers en redes sociales compartió a un mes del estreno una gran cantidad de pósters. En ellos, se pueden observar a los sobrevivientes y a los caídos, estos últimos, en imágenes en blanco y negro.

Con ello queda más que claro el regreso de Iron Man después de las dudas al respecto, principalmente, generadas por los trailers presentados con anterioridad. También se muestra al equipo completo que luchará para combatir a Thanos.

De igual forma, información sobre la duración de la película fue filtrada. Los datos apuntan a que la cinta tendría una duración de 182 minutos, lo que la convertiría en la más larga del UCM.

La duración de la película no ha sido confirmada por la producción. Fue a través de plataformas como IMDb donde se rescató el dato al ver la ficha técnica de ‘Avengers: Endgame’, que indica una duración de tres horas con dos minutos.

Será el próximo 26 de abril cuando ‘Avengers: Endgame’ se estrene en varias partes del mundo en forma simultánea, México incluido. Aún no hay una fecha oficial para la preventa del estreno, pero se espera que sea en los primeros días de abril.

“We’re in the endgame now.” Watch this brand new featurette from Marvel Studios’ #AvengersEndgame, in theaters in one month. pic.twitter.com/A8RboqqesZ

— The Avengers (@Avengers) March 26, 2019