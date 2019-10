Ellos son los 19  “Best New Chefs” de Food and Wine en Español

View this post on Instagram

Esta es una generación de cocineros que está redefiniendo la forma en la que comemos y las reglas de lo que debería ser o no ser un restaurante. Best News Chefs es una plataforma que nace para impulsar a estos emprendedores, un grupo de 19 talentos al mando de restaurantes que queremos poner en boca de todo México. Tenlos en la mira. @ymucharraz, @merbernalcasar, @rodneycusic, @seriousmouthfuls, @maribelaldaco, @davidcastrohussong, @danielnatesv, @normalistman, @saqibkeval, @j_oscarsegundo, @cocinan, Elvia León, @karendrijanski, @sandrafortesfdez, Miguel Hidalgo, @chuyvillarreal, @adriamarina, @santiagohiriart, @macarenagomfie A partir del 15 de octubre podrán encontrar esta revista a la venta.