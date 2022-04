Las 10 mejores películas de Al Pacino

Al Pacino cumple 82 años de edad. El actor nacido un 25 de abril de 1940 en Nueva York, Estados Unidos, es hijo de padres con ascendencia italiana, por lo cual en su juventud pasó una larga temporada en Sicilia, en donde trabajó en distintos oficios para sobrevivir.

En una de esas historias un tanto extrañas, su debut en el cine se dio hasta que tenía 29 años, cuando interpretó un pequeño papel en ‘Me, Natalie’. Sin embargo, su enorme talento lo hizo destacar rápidamente en la industria cinematográfica, por lo que solo tres años después ya estaba interpretando a Michael Corleone, uno de papeles más emblemáticos de su importante trayectoria.

Desde entonces ha tenido una participación en grandes películas, a pesar de haber rechazado otros personajes que han hecho historia como el de Tom Cruise en ‘Nacido el 4 de julio, el de Marlon Brando en ‘Apocalypse Now’ y el de Han Solo en ‘Star Wars’.

View this post on Instagram A post shared by Al Pacino | Fan Page (@pacinoforever)

Lejos de ser consideradas malas decisiones, Al Pacino se ha mantenido como un actor de carácter que tuvo su gran época de esplendor en la década de los setenta, desde entonces ha logrado permanecer en la industria del cine en Hollywood, al forjar una exitosa carreras actoral.

En 1993 ganó el Oscar como Mejor Actor por su interpretación en ‘Perfume de Mujer’ y ha obtenido otras ocho nominaciones a los Premios de la Academia. View this post on Instagram A post shared by Al Pacino | Fan Page (@pacinoforever)

Mejores películas de Al Pacino

De acuerdo con IMDb entre sus películas mejor rankeadas se encuentran:

El Padrino (The Godfather) – 1972 El Padrino. Parte II (The Godfather II) – 1974 Fuego contra fuego (Heat) – 1995 Caracortada (Scarface) – 1983 Perfume de mujer (Scent of a Woman ) – 1992 Tarde de perros (Dog Day Afternoon) – 1975 Caracortada 2. (Carlito’s Way) – 1993 El Irlandés (The Irishman) ­– 2019 El dilema (The Insider) ­– 1999 Donnie Brasco (Donnie Brasco) – 1997

View this post on Instagram A post shared by Al Pacino | Fan Page (@pacinoforever)

En la actualidad, Al Pacino está confirmado para aparecer en dos películas que se estrenarán próximamente: ‘Sniff’ y ‘King Lear’.

