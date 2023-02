Alice in Borderland: Lo que podríamos ver en la tercera temporada

En 2020 Netflix nos presentó Alice in Borderland, una serie japonesa que se rápidamente fue del gusto del público. La historia de ficción basada en el manga homónimo de Haro Aso se adaptó para una segunda temporada y aunque se decía que ese sería el fin de la historia, hay detalles que nos hacen pensar que habrá una tercera temporada.

La serie presenta a un grupo de personas que fueron sacados de su entorno para entrar en otra realidad donde deben cumplir satisfactoriamente juegos que podrían costarles la vida. El objetivo de sobrevivir es saber qué está pasando y quién está detrás de este juego macabro.

Ese primer planteamiento de Alice in Borderland ganó bastante popularidad y el servicio de streaming renovó el contrato para una segunda temporada que se lanzó en diciembre del 2022, dejando con ganas de más a los seguidores y con muchas incógnitas por responder.

Alerta de spoiler: Lo que vimos en la segunda temporada

Al final de la segunda temporada de Alice in Borderland, los protagonistas logran derrotar al rey de espadas y como resultado varios quedan lastimados, por ello es que solo Arisu y Ugasi se enfrentan a Mira, quien es la reina de corazones.

Finalmente, Arisu y Ugasi vencen a Mira, dando fin al juego. A los sobrevivientes se les ofrecen dos opciones: quedarse en el mundo apocalíptico o regresar a la realidad en la que estaban antes.

Arisu, Ugasi, Aguni, Heiya, Kuina, Chrishiya y Nigari rechazan la oferta de quedarse en ese mundo; mientras que Banda y Yaba deciden permanecer.

Alguna teorías de fanáticos de la serie y el manga dicen que Banda y Yaba, al decidir quedarse en ese mundo, podrían convertirse en los nuevos controladores del juego en la tercera temporada de Alice in Borderland.

El Joker

Luego de que Arisu, Ugasi, Aguni, Heiya, Kuina, Chrishiya y Nigari despiertan en el mundo real, descubren que los juegos artificiales que vieron al principio de la serie se trataba en realidad de un meteorito que cayó en Tokio, convirtiéndolos en sobrevivientes; sin embargo, ninguno recuerda lo que ocurrió en Borderland.

Justo al final del capítulo, donde parecería que ya todo termino, aparece una mesa con cartas que son movidas por el viento y solamente una queda quieta: la del Joker.

En el manga de Haro Aso, la carta del Joker está representada por un misterioso personaje que controla todos los juegos y a Borderland.

En el poker, el Joker es una carta comodín que puede reemplazar a cualquier otra carta de la baraja. Esto podría representar que los jugadores aún no salen del juego, sino que entraron en una tercera fase, donde se les da una falsa sensación de seguridad y se les borraron sus recuerdos en Borderland.

Hasta el momento no se sabe si Alice in Borderland fue renovada para una nueva temporada, pero este final nos deja en suspenso de qué es lo que sigue y con la sensación de que probablemente veremos una tercera temporada o, por la naturaleza de la carta, que están a punto de enfrentar uno de los peligrosos desafíos que ya han enfrentado antes, con el problema de que no recuerdan nada de Borderland.

En caso de que haya una tercera temporada de Alice in Borderland, esta podría llegar para 2024 0 2025, ya que requiere de muchos efectos especiales que toman tiempo.

