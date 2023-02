‘The Last of Us’ capítulo 4: Aspectos que no puedes dejar pasar

El capítulo 4 de la serie The Last of Us nos sigue transportando al mundo postapocalíptico que fue ilustrado en los videojugos, para develar más información sobre los personajes principales de la historia. Dicho viaje también nos ha ofrecido algunos detalles que no se pueden dejar de lado.

El libro de chistes

Como seguro lo habrás notado, Ellie encuentra un libro de chistes que lleva por título Sin doble sentido: Volumen dios, tras tomarlo, retoma el contenido del mismo para bromear con Joel. Aunque a simple vista este objeto podría parecer un elemento sin suma importancia, en el videojuego el libro le permite a Ellie suavizar su relación con Joel.

La canción destacada

La música ha sido un elemento clave para la serie y la canción que suena durante el capítulo 4 no fue la excepción. Durante el viaje de Ellie y Joel se puede escuchar la canción ‘Alone and Forsaken’ de Hank Williams, la cual no solo ayuda a ambientar la escena, sino que también aparece en el videojuego bajo el mismo contexto.

Sam y Henry

Al final del capítulo 4 pudimos ver dos rostros nuevos, se trata de Sam y Henry, quienes de acuerdo con el videojuego, son dos hermanos que crecieron en la zona de cuarentena de Hartford hasta que esta fue olvidada por los militares y se vieron obligados a salir de ahí para buscar provisiones por su propia cuenta. Lo que más tarde los llevó a unirse a un grupo de supervivientes que fue atacado por Los Cazadores.

¡Descubre más!

Los Cazadores

El más reciente episodio también arrojó luz sobre otro elemento de suma importancia para el videojuego; Los Cazadores, un grupo de personas formado por exintegrantes de la zona de cuarentena de Pittsburgh que están en contra de los militares y de las luciérnagas. A quienes muy pronto veremos mezclarse en la historia.

Aparición especial

Todo aquél que haya sido testigo del videojuego de The Last of Us sabrá que Jeffrey Pierce dio voz a Tommy, el hermano de Joel, por lo tanto, habrá reconocido la participación del mismo en la serie, pues este da vida a uno de los líderes de los Cazadores en Kansas City. Un hecho que nos advierte que probablemente sigamos descubriendo este tipo de participaciones con otros personajes.

Finalmente debes saber que el capítulo 5 de la serie tendrá un estreno anticipado que está programado para el próximo viernes 10 de febrero, ¡no te lo puedes perder!

